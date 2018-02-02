Российские спутники "Канопус-В" №3 и №4 выведены на орбиты



Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017.Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Спутники были выведены на орбиты в 06:06 мск и в 06:12 мск соответственно

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 1 февраля. / ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4 отделились от разгонного блока "Фрегат" и успешно выведены на орбиты, сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Произошло отделение космических аппаратов "Канопус-В" №3 и №4 от разгонного блока "Фрегат", - сказали в госкорпорации. Уточняется, что спутники были выведены на орбиты в 06:06 мск и в 06:12 мск соответственно. С аппаратов поступает устойчивая телеметрия, российский Центр управления полетами уже взял их на управление.

Как сообщили в ЦУП, параметры выведения спутников на орбиты близки к расчетным и составили: минимальная высота над поверхностью Земли - 477,2 км, максимальная - 522,4 км, наклонение орбиты - 97,46 градусов.

Затем на орбиту будут выведены девять малых спутников из разных стран: четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).

Разгонный блок "Фрегат" последовательно сформирует орбиты для отделения иностранных аппаратов. Отделение четырех спутников S-NET ожидается в 07:33 мск, четырех аппаратов LEMUR - в 07:37 мск, D-Star One - в 07:50 мск. После этого разгонный блок будет направлен в сторону Земли, в 10:34 мск войдет в атмосферу на высоте 100 км, а его не сгоревшие в плотных слоях обломки позже затонут в несудоходном районе Тихого океана.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала в 05:07 мск с космодрома Восточный. Через девять минут после старта разгонный блок "Фрегат" с 11 спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

Спутники "Канопус-В"

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ в природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов и землепользования. Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км. Срок активного существования аппаратов составляет пять лет.

Первый спутник серии "Канопус-В" был запущен 22 июля 2012 года с космодрома Байконур.

Как сообщил ранее ТАСС заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, запуск спутников "Канопус-В" №5 и №6 планируется осуществить в 2018 году.