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В Абхазии российские военные проведут около 600 учений

02.02.2018 РИА Новости 224 0
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Учения российских военнослужащих на военной базе в Абхазии. Архивное фото
Учения российских военнослужащих на военной базе в Абхазии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Подразделения российской военной базы Южного военного округа, расположенной в Абхазии, в рамках боевой подготовки в текущем году проведут около 600 тактических занятий и учений, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Основой учебных мероприятий станет выполнение военнослужащими боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники - современных бронетранспортеров БТР-82А, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град" и зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10", - сказал он.

Ведение огня будет осуществляться по целям, имитирующим авиацию, укрепленные пункты управления, бронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 метров до 30 тысяч метров. Около половины стрельб будут проведены в темное время суток.

Все учебно-боевые мероприятия пройдут в условиях горно-лесистой, прибрежной и степной местности пяти общевойсковых полигонов - "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, "Капустин Яр" и "Ашулук" в Астраханской области, а также "Молькино" в Краснодарском крае.

В среднем каждый военнослужащий базы за 2018 год проведет в полевых условиях около трех месяцев. Всего будут организованы более 40 полевых выходов, длительность каждого из которых составит от 14 дней до 2 месяцев. В течение года в тактических мероприятиях боевой подготовки примут участие тысячи военнослужащих разнородовых подразделений базы, будет задействовано свыше 500 единиц различной военной техники.
01.02.2018
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Страны
Абхазия
Россия
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БТР-82
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