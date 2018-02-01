ЮВО получит партию модернизированных танков Т-72Б3
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Танки Т-72. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Брага
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - РИА Новости. Партия танков Т-72Б3 с двигателями повышенной мощности поступит в танковое подразделение 49 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани, по плану перевооружения войск округа в 2018 году, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Отличительными особенностями новых боевых машин в сравнении с предыдущими версиями является более мощный двигатель на 1130 лошадиных сил, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления", - уточнил он. Так, для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.
Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе. Экипажи 49 общевойсковой армии ЮВО приступят к эксплуатации новейшей боевой техники в ходе занятий по вождению и боевых стрельб в летнем периоде обучения.
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01.02.2018
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