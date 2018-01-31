Британцев заподозрили в гибели аргентинской подлодки



Подводная лодка San Juan.

Источник: © EPA-EFE/ARGENTINA NAVY Подводная лодка San Juan.Источник: © EPA-EFE/ARGENTINA NAVY

Пропавшая осенью 2017 года аргентинская подлодка "Сан Хуан" могла затонуть при попытке скрыться от британской субмарины. Об этом сообщает Infobae.com со ссылкой на данные секретных военных документов, которые не раскрывались даже после пропажи корабля.

Портал пишет, что во время своего предпоследнего задания экипаж "Сан Хуана" обнаружил неподалеку британскую ядерную подлодку. Ее опознали по звукам маневров 9 и 10 июля 2017-го, они были записаны и переданы ВМС. Это произошло во время патрулирования неподалеку от исключительной экономической зоны Аргентины.

Субмарина периодически проводила разведку и в районе Фолклендских островов. Это британская заморская территория, однако права на нее оспариваются Аргентиной, несмотря на договор между странами. В связи с этим эксперты считают, что "Сан Хуан" мог затонуть, когда заплыл в чужие территориальные воды. Субмарина могла опуститься на глубину ниже 100 метров, чтобы уклониться от атомной подлодки британцев. Эту версию проверяют.

По информации портала, еще в ноябре 2016-го глубину погружения для "Сан Хуана" ограничили 100 метрами, а иначе специалисты "не гарантировали ее герметичность". Это произошло в том числе из-за того, что субмарина не была на техосмотре значительно дольше, чем должна: из-за строгих требований безопасности подводные лодки обязаны каждые 18 месяцев проходить гидравлические тесты, проверки и ремонт систем навигации.

Согласно конфиденциальному сообщению, летом 2017-го у "Сан Хуана" также были проблемы с силовой установкой. Кроме того, субмарина теряла по 50 литров масла в день, что вызвало неполадки в гидравлической системе. К тому же на борту не хватало запаса кислородных таблеток на случай чрезвычайной ситуации (14 из 100), а спасательные костюмы были нерабочими. Несмотря на это, подводная лодка выходила в походы.

Дизель-электрическая подводная лодка "Сан-Хуан", построенная в 1985 году на немецкой верфи, перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находились 44 члена экипажа. 1 декабря Аргентина признала ее гибель.

По данным СМИ, в последнем сообщении, пришедшем с борта аварийного корабля, говорилось, что приток морской воды через систему вентиляции в аккумуляторную батарею вызвал короткое замыкание и начался пожар.