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Сирия: турецкий "Змей Горыныч" слабее русского

01.02.2018 Вестник Мордовии 274 0
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Фото: Отвага2004, atasehirweb.com

В ходе боевых действий в Сирии турецкая армия задействовала реактивную систему разминирования TAMKAR. В Сети появились изображения данной установки в колоннах бронетехники.

В отличие от российского УР-77 "Метеорит", прозванного "Змей Горынычем", его турецкий собрат является буксируемой установкой и, соответственно, ограничен в подвижности.

По мнению специалистов, по своим характеристикам TAMKAR ближе к легкой возимой российской системе УР-83П, которая имеет более скромные характеристики, чем УР-77.

Фото: Отвага2004, atasehirweb.com

TAMKAR ранее уже применялись в Сирии во время операции "Щит Евфрата". Они способны уничтожать мины на участке длиной до 100 м, при этом ширина прохода может составлять 10 м. Данная установка в снаряженном состоянии весит 2750 кг.

Афринские курды сумели создать хорошо укрепленные позиции, которые защищаются минными полями. Так что, без применения реактивных установок разминирования не обойтись.


Дмитрий Лемешко
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
УР-77

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