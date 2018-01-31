Сирия: турецкий "Змей Горыныч" слабее русского
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Фото: Отвага2004, atasehirweb.com
В ходе боевых действий в Сирии турецкая армия задействовала реактивную систему разминирования TAMKAR. В Сети появились изображения данной установки в колоннах бронетехники.
В отличие от российского УР-77 "Метеорит", прозванного "Змей Горынычем", его турецкий собрат является буксируемой установкой и, соответственно, ограничен в подвижности.
По мнению специалистов, по своим характеристикам TAMKAR ближе к легкой возимой российской системе УР-83П, которая имеет более скромные характеристики, чем УР-77.
Фото: Отвага2004, atasehirweb.com
TAMKAR ранее уже применялись в Сирии во время операции "Щит Евфрата". Они способны уничтожать мины на участке длиной до 100 м, при этом ширина прохода может составлять 10 м. Данная установка в снаряженном состоянии весит 2750 кг.
Афринские курды сумели создать хорошо укрепленные позиции, которые защищаются минными полями. Так что, без применения реактивных установок разминирования не обойтись.
Дмитрий Лемешко
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31.01.2018
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