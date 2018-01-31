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Оперативно-стратегические манёвры проведут в 2018 году страны ОДКБ

01.02.2018 Интерфакс-АВН 129 0
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Движение колонны бронетехники
Движение колонны бронетехники к месту дислокации на военных учениях.
Источник: ЦВО

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Вопросы, связанные с подготовкой к оперативно-стратегическим учениям "Боевое братство - 2018" обсудили в Москве в среду представители министерств обороны государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Согласованные варианты развития военно-политической и оперативно-стратегической обстановки лягут в основу замыслов совместных тренировок, проводимых в рамках учений "Боевое братство - 2018", - сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В рабочей встрече приняли участие делегации от Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.

На встрече, в частности, обсуждались этапы учений "Боевое братство", уточнил В.Зайнетдинов.

По его словам, основными целями совместных учений в 2018 году в рамках ОДКБ являются "выработка и освоение новых форм, способов выполнения задач по предназначению, повышение уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств коллективной безопасности".
31.01.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
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ОДКБ
Проекты
Военные учения

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