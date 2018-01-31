Оперативно-стратегические манёвры проведут в 2018 году страны ОДКБ
|
|
Движение колонны бронетехники к месту дислокации на военных учениях.
Источник: ЦВО
Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Вопросы, связанные с подготовкой к оперативно-стратегическим учениям "Боевое братство - 2018" обсудили в Москве в среду представители министерств обороны государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Согласованные варианты развития военно-политической и оперативно-стратегической обстановки лягут в основу замыслов совместных тренировок, проводимых в рамках учений "Боевое братство - 2018", - сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
В рабочей встрече приняли участие делегации от Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Таджикистана, а также Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
На встрече, в частности, обсуждались этапы учений "Боевое братство", уточнил В.Зайнетдинов.
По его словам, основными целями совместных учений в 2018 году в рамках ОДКБ являются "выработка и освоение новых форм, способов выполнения задач по предназначению, повышение уровня полевой выучки и слаженности действий формирований сил и средств коллективной безопасности".
|
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.01.2018 Интеграция не за горами
15.01.2018 Горные мотострелки ЦВО получили на вооружение самоходные орудия "Нона-СВК"
15.01.2018 Горная артиллерия ЦВО получила самоходки "Нона-СВК"
15.01.2018 Горные мотострелки в Туве получили на вооружение самоходные орудия "Нона-СВК"
10.01.2018 Дальняя авиация ВКС России в 2018 году пополнится шестью модернизированными ракетоносцами
10.01.2018 Что ждет российскую армию в 2018 году
09.01.2018 ВДВ России в 2018 году проведут совместные учения в Египте
04.01.2018 Сирийская школа современной войны