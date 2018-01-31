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Израильская армия получит новый легкий гранатомет

01.02.2018 Военное обозрение 220 0
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Израильское военное ведомство объявило о заключении контракта с компанией "Рафаэль" на поставку нескольких тысяч легких гранатометов "Мефацеах Каль Мишкаль", сообщает oleggranovsky.livejournal.com.

https://oleggranovsky.livejournal.com

Сообщается, что гранатомет был разработан в течение двух последних лет с учетом опыта операции "Могучий утёс" в Секторе Газа лета 2014 г. По сути, он является облегчённой на 40% версией гранатомёта "Мефацеах Эгозим" ("Щелкунчик").

Впервые армия Израиля использовала "Мефацеах Эгозим" в небольших количествах в операции "Литой свинец" в Секторе Газа зимой 2008-2009 гг.

"После ряда усовершенствований он был официально принят на вооружение в 2010 г., а в ходе операции "Могучий утёс" 2014 г. применение данного гранатомета было массовым. На сегодняшний день "Мефацеах Эгозим" – один из двух РПГ израильской армии наряду с современными версиями 66-мм M72 LAW ("Зарзир Миткале"), такими как М72А4, М72А6, М72А7 и М72А9", – говорится в материале.

По данным автора, серьезным недостатком "Мефацеах Эгозим" является большой вес: от 8,9 до 10,3 кг, в зависимости от модификации. Гранатомет "Мефацеах Каль Мишкаль" призван исправить это, без потери боевой эффективности. Кроме снижения веса на 40%, других ТТХ гранатомета пока не публикуется.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Продукция
M72 LAW

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