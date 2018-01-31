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Российские военные применили в Сирии 215 новых видов вооружений

01.02.2018 ИноСМИ 367 0
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Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ
Ракетоносец-бомбардировщик Ту-95МСМ наносит удары ракетами Х-101.
Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент Владимир Путин высоко оценил действия российской армии и показатели ее военной техники во время сирийской кампании, однако подчеркнул, что Москва должна устранить те проблемы, которые дали о себе знать в ходе боевых действий.

"Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота, при этом ход операции показал традиционную надежность и эффективность российского оружия", - сказал Путин, выступая с речью.

Президент отметил, что в Сирии было применено 215 современных видов вооружений. Более того, Кремль продемонстрировал свою способность наносить удары новым высокоточным управляемым оружием большой дальности в условиях боевых действий в Сирии. Правда, применение такого оружия против боевиков на Ближнем Востоке не было вызвано необходимостью, и в большей степени стало предупреждением НАТО.

"Положительным оказался первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, прежде всего речь идет о ракетах "Калибр" и менее известных широкой публике ракетах Х-101. Также впервые в боевых условиях были использованы самолеты стратегической авиации", - сказал Путин.

Он также положительно отозвался о действиях российской тактической авиации, флота и ПВО, действовавших в непосредственной близости от Сирии. "Достаточно хорошо, если не сказать достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и "Панцирь" - совместно с истребительной авиацией - обеспечили превосходство наших воздушно-космических сил в сирийском воздушном пространстве. Был налажен четкий контроль над ситуацией в небе всего региона, в котором, как вы знаете, работали сильные авиационно-космические группировки целого ряда государств. Слаженно действовали и силы военно-морского флота, корабли и подводные лодки наносили по позициям и инфраструктуре террористов точечные и концентрированные удары. Кроме того, в боевых действиях впервые участвовали самолеты корабельной авиации Су-33 и МиГ-29К".

Однако, хотя, по словам Путина, в целом российские войска хорошо показали себя в Сирии, эта операция выявила ряд недостатков, которые необходимо устранить. "В Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и техники, - отметил Путин. - Об этом говорят и данные объективного контроля, и отзывы наших военнослужащих - непосредственных участников боевых действий. Прошу тщательно изучить эту информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства".

Россия намерена продолжать модернизацию своих вооруженных сил, оснащая их современным высокоточным оружием. Новая кремлевская Государственная программа вооружения (ГПВ) до 2027 года предусматривает продолжение тех военных разработок, которые ведутся в настоящее время. "Нам предстоит сделать качественный шаг вперед, - заявил Путин. - На решение этой задачи направлена принятая недавно Государственная программа вооружения до 2027 года. Речь в том числе идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения, о формировании в оборонно-промышленном комплексе мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего".

Безусловно, только время покажет, какие разработки из ГПВ-2027 будут претворены в жизнь.


Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.


The National Interest, США
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Су-33
Х-101
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Калибр КР

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