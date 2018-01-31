Высокоточная артиллерия обойдётся без GPS



Снаряд увеличенной дальности "Экскалибур" "блок-la-2" (Excalibur Ia-2). Снаряд увеличенной дальности "Экскалибур" "блок-la-2" (Excalibur Ia-2).

Компания BAE Systems разработает для американской армии новые корректируемые артиллерийские снаряды. Вчера, 30 января, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США заключило с подрядчиком контракт на создание новой системы наведения для 155-мм боеприпасов.

Стоимость контракта оценивается в $8 млн. За эти деньги BAE Systems должна предоставить американской армии готовые образцы системы наведения для снарядов, которые смогут наводиться на цель в условиях нестабильной работы GPS.

Тестирование высокоточных снарядов типа Excalibur (с использованием системы GPS)

"Мы понимаем критическую важность поддержания точности армейской дальнобойной артиллерии против любого противника. Наши наборы предоставят эту возможность для существующих боеприпасов калибра 155 мм и будущих боеприпасов, предназначенных для обеспечения значительно большего диапазона", — рассказал Марк Кассерес, руководитель подразделения Precision Guidance and Sensor Solutions корпорации BAE Systems.

На сегодняшний день американская армия использует корректируемые артиллерийские снаряды типа Excalibur. Но учитывая способность многих потенциальных противников вмешиваться в работу систем GPS или глушить спутниковые сигналы, ВС США желают иметь альтернативную систему для высокоточной стрельбы артиллерии. Ранее Научно-исследовательская лаборатория ВВС США представила решение, которое позволит технике и солдатам ориентироваться на местности и с высокой точностью определять своё местоположение без доступа к сигналу GPS.