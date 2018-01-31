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Karanj: третья индийская "Скорпена"

01.02.2018 Warspot 181 0
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Субмарина Karanj.
Торжественная церемония спуска на воду субмарины Karanj.
Источник: indiatimes.com

Для ВМС Индии построили третью субмарину типа Scorpene. Сегодня, 31 января, портал indiatimes.com сообщил о том, что на верфи компании Mazagon Dock Shipbuilders Ltd, расположенной в городе Мумбаи, состоялась торжественная церемония спуска на воду субмарины Karanj.

"Спуск на воду субмарины Karanj ознаменовал собой значительный отход от философии комплектования и обучения моряков, которая была принята для первых двух подводных лодок. Начиная с третьей подводной лодки, наш флот будет полностью самостоятелен в обучении и процессах сертификации", — рассказал главнокомандующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба.

Контракт стоимостью $3 млрд на лицензионную постройку шести неатомных подлодок типа Scorpene был заключен Индией с французским судостроительным объединением DCN (ныне — DCNS) в 2005 году. По условиям договора шесть лодок, которые должны были строиться на заводах MDL при содействии DCNS, планировались к сдаче ВМС Индии в 2012–2018 годах. Однако программа постройки значительно затянулась из-за технологических проблем индийской стороны, а также разногласий с французами относительно объёмов оказываемого содействия.

Подлодки типа Scorpene были спроектированы французской компанией DCNS для нужд ВМС Франции, но после того, как французское военное ведомство отказалось от дизель-электрических подлодок в пользу атомных, проект стал экспортным. Субмарины этого типа построены для ВМС Чили, Малайзии, Индии и Бразилии. Первая субмарина типа Scorpene для ВМС Индии была принята на вооружение в декабре прошлого года. С момента её спуска на воду до принятия на вооружение прошло более двух лет, поскольку отсутствовали тяжёлые торпеды Black Shark — основное вооружение этих подлодок. Тендер на их закупку был отменён в мае 2016 года из-за коррупционного скандала. Какими торпедами сейчас вооружаются индийские субмарины — в военном ведомстве не уточняют.
31.01.2018
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Страны
Бразилия
Индия
Малайзия
Франция
Чили
Продукция
Scorpene
Компании
DCNS
Mazagon Dock

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