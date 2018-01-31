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Новая украинская ракета оказалась старой российской

01.02.2018 Российская газета 421 0
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Первая крылатая ракета украинской разработки
Первая крылатая ракета украинской разработки.
Источник: rg.ru

Первая крылатая ракета украинской разработки на деле является советской КР Х-35У противокорабельного комплекса "Уран". Испытания, о которых с гордостью заявили в Киеве - всего лишь бросок макета без системы управления, с ней у разработчиков возникли проблемы.

Напомним, об испытаниях нового оружия сообщил председатель Комитета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. Он подчеркнул, что новой оружие полностью создано украинскими оружейниками.

Испытанный боеприпас - детище опытно-конструкторской работы "Нептун", под этим грифом Украина пытается наладить производство российской крылатой ракеты Х-35У, разработанной еще в СССР, пояснили специалисты военного блога. Советское правительство планировало организовать производство Х-35 на харьковском авиазаводе, так что предприятие, по-видимому, имеет полный пакет конструкторской документации на ракету.

Судя по опубликованному видео, тест ракеты является бросковым испытанием, их цель - проверка работы твердотопливного ускорителя и выхода ракеты из пускового контейнера,  Во время такого теста турбореактивный двигатель не включается, а сама ракета, скорее всего, не более чем бросковый макет без системы управления. Эта система стала основной проблемой при создании ПКР "Нептун" на Украине - в первую очередь, сложности связаны с разработкой активной радиолокационной головки самонаведения (АРЛГСН), поскольку предприятия страны не обладают необходимыми знаниями и технологиями. Уместно будет напомнить, что создание российской Х-35 застопорилось на пять лет как раз из-за проблем с АРЛГСН, хотя ее разработчик, НПП "Радар-ММС" обладало необходимыми компетенциями.

Головку самонаведения для "Нептуна" создает киевская частная компания "Радионикс", имеющая скромный опыт модернизации систем управления авиационных и зенитных ракет, причем данные об успехе этой работы отсутствуют. О трудностях с "Нептуном" говорили и украинские военные. В частности, в конце 2016 года начальник научно-исследовательского центра Вооруженных сил Украины полковник Андрей Дончак признался: "В настоящий момент скорость создания ракетного комплекса "Нептун" оставляет желать лучшего. Основные проблемы заключаются в разработке головки самонаведения".

По словам Александра Турчинова, новая ракета будет использоваться и для поражения наземных целей. Для этого ее, вероятно, оснастят системой инерциально-спутниковой навигации с датчиками ГЛОНАСС и GPS.  Судя по ракетному комплексу "Вильха", в подобных случаях украинские инженеры использую американскую аппаратуру, имеющуюся в свободной продаже.

Комплекс "Нептун" планируется создать в трех вариантах: морского, наземного и авиационного базирования (как и Х-35, собственно). Разработкой самоходной пусковой установки на четыре ракеты занимается Харьковский завод транспортного оборудования. Российский мобильный комплекс "Бал" вооружен восемью Х-35.


Антон Валагин
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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