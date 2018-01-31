Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Испытания гибрида Glock и автомата Калашникова попали на видео

01.02.2018 Российская газета 542 0
-2
Понравилась новость?
 0
AK-Draco NAK9
AK-Draco NAK9.
Источник: rg.ru

Две оружейные легенды - российский автомат Калашникова и австрийский пистолет Glock оказались созданы друг для друга. Гибрид отличается живучестью, удобен в обращении, мало весит и очень стильно выглядит.

Тест нового пистолета-пулемета показали в Сети. Испытатель выпустил все 33 патрона, которые прилагаются в максимальной комплектации.

Судя по видео, AK-Draco NAK9 хоть и скорострелен, но выпускать очереди не способен.

Увы, в сюжете не было мишеней, чтобы понять, насколько точен пистолет-пулемет.

Напомним, что AK-Draco NAK9 - не кустарная разработка умельцев. Это детище американской компании Century Arms. Правда, выпускают его в Румынии. Недавно новинка поступила в продажу.

Гибрид унаследовал от АК внешний вид и прицел. Но создан он, также как и Glock, из прочного, легкого и термостойкого пластика. Весит пистолет-пулемет 900 граммов, из которых 250 приходится на магазин. Патроны тоже "глоковские" калибра 9 миллиметров.

В стандартной комплектации оснащается магазином на 17 патронов. Но есть варианты на 19 и 33 патрона.


Олег Корякин
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Россия
Румыния
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Glock GmbH
Концерн Калашников

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 11:23
  • 34
"Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
  • 01.02 11:12
  • 97
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 01.02 11:02
  • 18
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 01.02 10:51
  • 2
Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%
  • 01.02 10:33
  • 1
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 01.02 10:28
  • 8
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 01.02 10:20
  • 19
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 01.02 09:57
  • 1
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 01.02 09:57
  • 8
Полимеры и полумеры
  • 01.02 09:16
  • 4
Россия утилизирует подводные лодки класса "Акула" из резерва
  • 01.02 07:36
  • 9
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 01.02 07:26
  • 2
Ангольский спутник немного подстраховали
  • 01.02 05:47
  • 1
На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету "Сармат"
  • 01.02 04:57
  • 16230
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 02:07
  • 6125
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы