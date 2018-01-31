В Арктике построили хранилища для баллистических ракет



Транспортно-перегрузочный агрегат 3Ф30-9 из комплекса средств наземного обслуживания стратегического ракетного комплекса подводных лодок 3К30 "Булава". Кубинка, 03.09.2016.

Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com Транспортно-перегрузочный агрегат 3Ф30-9 из комплекса средств наземного обслуживания стратегического ракетного комплекса подводных лодок 3К30 "Булава". Кубинка, 03.09.2016.Источник: Михаил Жердев / www.facebook.com

На главной базе Северного флота в Североморске построены четыре хранилища для баллистических ракет "Булава", сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра обороны России Тимура Иванова.

- Завершено строительство четырех хранилищ для размещения изделий 3М30 основного погрузочного терминала № 17 в пункте погрузки изделий в Североморске, - рассказал Иванов на Дне приемки военной продукции.

Замглавы Минобороны курирует строительство, ремонт и реконструкцию военных объектов. Он сообщил также о завершении строительства двух радиолокационных станций в Орске и Барнауле. Радары будут работать в системе Космических войск.

- Восстановлены искусственные покрытия аэродромов Моздок и Энгельс, что создает условия для базирования и применения Воздушно-космических сил. В Сапогове, Дивногорске и Абакане завершен первый этап благоустройства военных городков и дежурных позиций зенитно-ракетных дивизионов, - добавил Тимур Иванов.

На аэродроме Энгельс базируются стратегические ракетоносцы Ту-160, а ракетой "Булава" вооружены новейшие атомные подлодки класса "Борей". Трехступенчатая твердотопливная ракета 3М30 может нести шести термоядерных блоков индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн каждый. Дальность полета ракеты 9300 километров. Подлодки класса "Борей" вооружены 16 ракетами, в модернизированном варианте количество МБР на борту может возрасти до 20.

Антон Валагин