Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские беспилотные летательные апппараты: взгляд с Запада

01.02.2018 bmpd.livejournal.com 442 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщается в статье "Syrian pavilion", опубликованной в октябрьском номере журнала "Air International", в ходе международного форума "Армия-2017", проходившем в августе 2017 года в парке "Патриот", отдельный павильон был посвящен российской военной операции в Сирии. В нем было выставлено как российское оружие, так и оружие, захваченное у боевиков.

Крпунейшим российским БЛА, применявшимся в Сирии, и наиболее важным БЛА в составе ВКС России, стал израильский IAI Searcher Mk II. Первые экземпляры были поставлены непосредственно от производителя в 2010 году. БЛА российской сборки "Форпост" производятся АО "Уральский завод гражданской авиации" в Екатеринбурге, и они тоже были представлены в Сирии. Как сообщается, Россия получала машинокомплекты Searcher/ "Форпост" в гражданском исполнении без защищенного канала связи, системы целеуказания и других военных систем. В настоящее время НИИ "Кулон" из Москвы модернизирует "Форпосты" за счет установки защищенного канала связи, системы спутниковой навигации, системы трансляции радиосигналов, а также систем электронной разведки.

Российский БЛА "Форпост" над Сирией, февраль 2016 года (с) Ahmad Al-Khayer

Взлетная масса "Форпоста" составляет 456 кг, продолжительность полета достигает 16 часов. Дальность полета по радиосигналу составляет 150 км при всенаправленной антенне, и 250 км при установке антенны направленного действия. "Форпосты" принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а с сентября 2015 года задействованы в Сирии. Минимум три БЛА были потеряны на востоке Украины в 2014-2105 годах.

Большая часть БЛА Российской армии имеет маленькие размеры, а их дальность полета составляет несколько десятков километров. Наиболее распространенным является БЛА "Орлан-10", чей объем выпуска превышает 1000 экземпляров. БЛА производится петербургским ООО "Специальный технологический центр" и на них приходится более половины парка БЛА Российской армии. Его масса составляет 18 кг, он может находиться в воздухе до 10 часов с телевизионной камерой и камерой инфракрасного диапазона, цифровой фотокамерой, а также оборудованием по перехвату звонков мобильной связи. Другими малыми БЛА в сирийском павильоне были "Элерон-3СВ" массой 5,3 кг с продолжительностью полета 100 минут и "Тахион" массой 6,9 кг и продолжительностью полета два часа. Оба БЛА могут транспортироваться в контейнерах.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Украина
Продукция
Searcher 2
Орлан-10
Форпост БЛА
Компании
IAI
СТЦ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 11:23
  • 34
"Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
  • 01.02 11:12
  • 97
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 01.02 11:02
  • 18
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 01.02 10:51
  • 2
Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%
  • 01.02 10:33
  • 1
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 01.02 10:28
  • 8
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 01.02 10:20
  • 19
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 01.02 09:57
  • 1
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 01.02 09:57
  • 8
Полимеры и полумеры
  • 01.02 09:16
  • 4
Россия утилизирует подводные лодки класса "Акула" из резерва
  • 01.02 07:36
  • 9
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 01.02 07:26
  • 2
Ангольский спутник немного подстраховали
  • 01.02 05:47
  • 1
На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету "Сармат"
  • 01.02 04:57
  • 16230
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 02:07
  • 6125
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы