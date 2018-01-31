Российские беспилотные летательные апппараты: взгляд с Запада

Как сообщается в статье "Syrian pavilion", опубликованной в октябрьском номере журнала "Air International", в ходе международного форума "Армия-2017", проходившем в августе 2017 года в парке "Патриот", отдельный павильон был посвящен российской военной операции в Сирии. В нем было выставлено как российское оружие, так и оружие, захваченное у боевиков.

Крпунейшим российским БЛА, применявшимся в Сирии, и наиболее важным БЛА в составе ВКС России, стал израильский IAI Searcher Mk II. Первые экземпляры были поставлены непосредственно от производителя в 2010 году. БЛА российской сборки "Форпост" производятся АО "Уральский завод гражданской авиации" в Екатеринбурге, и они тоже были представлены в Сирии. Как сообщается, Россия получала машинокомплекты Searcher/ "Форпост" в гражданском исполнении без защищенного канала связи, системы целеуказания и других военных систем. В настоящее время НИИ "Кулон" из Москвы модернизирует "Форпосты" за счет установки защищенного канала связи, системы спутниковой навигации, системы трансляции радиосигналов, а также систем электронной разведки.

Российский БЛА "Форпост" над Сирией, февраль 2016 года (с) Ahmad Al-Khayer

Взлетная масса "Форпоста" составляет 456 кг, продолжительность полета достигает 16 часов. Дальность полета по радиосигналу составляет 150 км при всенаправленной антенне, и 250 км при установке антенны направленного действия. "Форпосты" принимали участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а с сентября 2015 года задействованы в Сирии. Минимум три БЛА были потеряны на востоке Украины в 2014-2105 годах.

Большая часть БЛА Российской армии имеет маленькие размеры, а их дальность полета составляет несколько десятков километров. Наиболее распространенным является БЛА "Орлан-10", чей объем выпуска превышает 1000 экземпляров. БЛА производится петербургским ООО "Специальный технологический центр" и на них приходится более половины парка БЛА Российской армии. Его масса составляет 18 кг, он может находиться в воздухе до 10 часов с телевизионной камерой и камерой инфракрасного диапазона, цифровой фотокамерой, а также оборудованием по перехвату звонков мобильной связи. Другими малыми БЛА в сирийском павильоне были "Элерон-3СВ" массой 5,3 кг с продолжительностью полета 100 минут и "Тахион" массой 6,9 кг и продолжительностью полета два часа. Оба БЛА могут транспортироваться в контейнерах.