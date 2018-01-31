Аргентина наконец купила пять списанных французских палубных самолетов Super Etendard

26 января 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров с находившимся в Париже с официальным визитом президентом Аргентины Маурисио Макри сообщил, что министры обороны двух стран, наконец, подписали контракт на приобретение Аргентиной пяти списанных из состава авиации ВМС Франции палубных истребителей-бомбардировщиков Dassault Super Etendard в варианте Super Etendard Modernisee (SEM). Согласно сообщениям СМИ, стоимость контракта составляет 12,5 млн долл.

Первый серийный палубный истребитель-бомбардировщик Dassault Super Etendard авиации ВМС Франции с серийным и бортовым номером "1". Борт совершил первый полет 24.11.1977 и был передан ВМС Франции 28.06.1978. Пройдя несколько этапов модернизации по программе SEM, оставался на службе французской морской авиации вплоть до официального снятия этого типа с вооружения 12.07.2016. Снимок сделан в Ландвизо 30.06.2016, когда данный самолет специально перед церемонией вывода типа из боевого состава получил раннюю схему окраски французских Super Etendard 1970-х годов. Теперь данный борт с хранения продан Аргентине и продолжит службу в составе аргентинской морской авиации (с) ALGA / www.escadrilles.org

Переговоры о приобретении пяти списанных французских Super Etendard для авиации ВМС Аргентины велись более двух лет. 5 октября 2017 года на этот счет было подписано межправительственное соглашение, однако контракт в итоге был заключен только спустя четыре месяца, что было вызвано как аргентинскими бюджетными проблемами (в итоге, как видно, аргентинской стороне удалось добиться снижения цены контракта с предварительных 14,23 млн евро до 12,5 млн долл), так и разногласиями в аргентинском военно-политическом руководстве, где, в частности, командование ВВС Аргентины выражало недовольство тем, что производится закупка самолетов для морской авиации в то время, как средств на закупку боевых самолетов для деградировавших аргентинских ВВС не выделяется.

Согласно ранее публиковавшимся данным, Аргентина приобретает пять самолетов Super Etendard Modernisee (с серийными/бортовыми номерами 1, 31, 41, 44 и 51), десять запасных двигателей Atar 8K50, запасные части, наземный тренажер и несколько контрольно-проверочных стендов. Все машины относятся к последней модификации модернизации SEM5, по которой были доработаны 35 самолетов с 2006 по 2012 годы.

Приобретаемые во Франции самолеты поступят на вооружение традиционно эксплуатирующей Super Etendard 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи (2da Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque) авиации ВМС Аргентины на авиабазе Эспора, что позволит хотя бы частично восстановить боеспособность этой эскадрильи. Напомним, что по контракту от июля 1979 года ВМС Аргентины приобрели у компании Dassault Aviation 14 самолетов Super Etendard новой постройки, поступивших на вооружение 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи и с успехом применявшихся в 1982 году в ходе конфликта на Фолклендских островах против ВМС Великобритании. Сообщалось, что на 2017 год в составе 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи авиации ВМС Аргентины номинально продолжало числиться девять самолетов Super Etendard, однако ни один из них не был летным.

Аргентина была единственным иностранным заказчиком самолетов Super Etendard, если не считать короткой эксплуатации в ВВС Ирака пяти арендованных французских самолетов в 1983-1985 годах. Следует отметить, что в авиации ВМС Аргентины самолеты Super Etendard всегда применялись почти исключительно с береговых баз, и их постоянное базирование на входившем до 1997 года в состав аргентинского флота авианосце V 2 Veinticinco de Mayo так и не было обеспечено.

Авиация ВМС Франции в 1978-1982 годах получила 71 серийный самолет Super Etendard. Самолеты этого типа были окончательно сняты с вооружения французской морской авиации 12 июля 2016 года, после чего несколько списанных самолетов были поставлены на хранение на базе хранения GERSA (Groupement d’Entretien Réparation et Stockage Aéronefs) на авиабазе ВВС Франции ERC279 в Шатодёне, откуда и будут взяты машины для передачи Аргентине.