Ангольский спутник немного подстраховали



Angosat-1.

Источник: РКК "Энергия" Angosat-1.Источник: РКК "Энергия"

Если Angosat-1 не найдут, то запустят другой аппарат

Как стало известно “Ъ”, в случае потери телекоммуникационного спутника Angosat-1 его разработчик — ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" — будет обязан сделать Анголе новый аппарат без финансирования заказчика. Соответствующий пункт записан в контракте, который "Рособоронэкспорт" и Министерство телекоммуникаций и информационных технологий Анголы подписали в 2008 году. Однако страховка спутника покрывает затраты на создание нового, поэтому РКК "Энергия", как ожидается, финансовых потерь не понесет.

О том, что Angosat-1, запущенный на орбиту в конце 2017 года, будет переведен в "безопасный режим" из-за проблем с блоком распределения питания, “Ъ” сообщал 16 января. Как подтвердили вчера отраслевые источники, в феврале спутник выйдет из зоны радиовидимости и окажется в ней уже не раньше середины апреля. Только тогда специалисты "Энергии" постараются возобновить цикл его летно-конструкторских испытаний. До этого момента аппарат будет дрейфовать на орбите без связи с Землей. Ряд отраслевых топ-менеджеров убеждены, что шансы на спасение аппарата невелики. Член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков считает, что назвать неполадки в блоке распределения питания "небольшой трудностью" нельзя. "Если за месяц не удалось установить связь с аппаратом, то это правда большая проблема,— говорит эксперт.— Чисто теоретически устранить ее можно, для этого специалистам будет необходимо переработать набор специальных команд, но как это будет происходить на практике — большой вопрос".

Контракт на создание и запуск первого спутника вещания Россия и Ангола заключили в 2008 году: тогда подписи на документе поставили представители "Рособоронэкспорта" и Министерства телекоммуникаций и информационных технологий республики. Исполнителем контракта была определена "Энергия", которой в тот момент руководил Виталий Лопота (сейчас ее возглавляет Владимир Солнцев). В 2011 году Внешэкономбанк, банк ВТБ и Росэксимбанк предоставили Министерству финансов Республики Ангола кредиты на общую сумму около $280 млн сроком до 13 лет. Сами работы стартовали в 2012 году: помимо средств на создание Angosat-1 в стоимость контракта входила аренда точки стояния аппарата, а также создание комплексов управления его полетами в Луанде и Королеве. Пуск состоялся с космодрома Байконур только 26 декабря 2017 года.

Неудача с первым спутником не разрушила шансы на продолжение сотрудничества. Как рассказал вчера источник “Ъ” в космической отрасли, в контракте значился пункт, по которому Ангола в случае потери аппарата по техническим причинам могла воспользоваться опцией и заказать у России аналогичный аппарат (условный Angosat-2). Angosat-1 был застрахован в компаниях СОГАЗ и "ВТБ Страхование" на $121 млн в пропорции 50 на 50. "В принципе, эта сумма в достаточной степени покрывает расходы на создание “Энергией” Angosat-2,— считает топ-менеджер одного из предприятий космической отрасли.— Ангола с большой долей вероятности согласится на такой маневр: инфраструктура для управления аппаратом в Луанде уже подготовлена, смысла им заказывать аппарат где-то на стороне нет, это экономически невыгодно".

В РКК "Энергия" и "Рособоронэкспорте" от комментариев “Ъ” вчера воздержались.

Александра Джорджевич, Иван Сафронов