Продержаться в воздухе. Австралийские "Хорнеты" в канадских ВВС



Истребитель CF-18 ВВС Канады.

Источник: aero-pix.com Истребитель CF-18 ВВС Канады.Источник: aero-pix.com

"Военный Паритет", 31 янв. 2018 – Генеральный аудитор Канады Майкл Фергюсон и его команда уже несколько месяцев рассматривают внутренние правительственные документы для подготовки конкурса на новый истребитель ВВС в 2019 году. Пока неясно, какие типы истребителей будут допущены к тендеру.

Начиная с 2016 года, Канада готовится к закупке новых истребителей для замены 76 боевых самолетов F/A-18 Hornet, которые быстро приближаются к исчерпанию летного ресурса.

Юридическая жалоба, поданная в мае американской компанией Boeing вместе с Комиссией по международной торговле США против канадской аэрокосмической компании Bombardier, фактически разрушила сделку по закупке 18 истребителей Super Hornet в качестве промежуточного шага до полномасштабного контракта. Департамент торговли США наложило почти 300-процентный тариф на импорт пассажирских самолетов серии Bombardier C, крупнейшим клиентом которых является авиакомпания Delta Air Lines.

На следующей неделе Либеральное правительство Канады объявит о планах по продолжению переговоров по закупке подержанных австралийских Hornets F/A-18 (фото), лишив Boeing надежды на продажу Super Hornet, сообщили агентству Reuters три источника, знакомые с ситуацией.

На прошлой неделе Boeing отсутствовал на выставке Canadian industry day, что было расценено как сигнал к тому, что двери конкурса открыты для европейских поставщиков. Общая стоимость контракта оценивается в 14 млрд долл США. Участниками конкурса могут стать Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale и Saab Gripen Е.

В ноябре в эксклюзивном интервью изданию Defense News командующий Королевскими ВВС Канады генерал-лейтенант Майкл Худ рассказал о планах по замене устаревших F/A-18. "План состоит в том, чтобы к 2019 году производители подали свои заявки по части промышленного производства. Мы обсуждаем эти предложения и рассматриваем их по части конкурентоспособности", сказал он. Тем не менее, желание Худа ускорить процесс приобретения вряд ли осуществимо. Самые оптимистичные планы состоят в том, чтобы заключить контракт к 2021 году, поставка первых машин к 2025 году, однако документы, выпущенные в "День канадской промышленности", предполагают, что новая дата поставки истребителей обозначена на 2031 год.

Чтобы сохранить возможности ВВС в промежуточный период, Канада согласилась приобрести неназванное количество австралийских F/A-18. Тем не менее, этим самолетам уже 30 лет, и им необходимо пройти программу продления срока службы, чтобы держать их в воздухе до начала 2030-х годов.