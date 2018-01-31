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"Хизир" - новое семейство турецких бронемашин

01.02.2018 Военный паритет 196 0
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БТР Hizir
Турецкий БТР Hizir.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 31 янв. 2018 – Согласно сообщениям турецких СМИ от 24 января 2018 года, турецкая армия успешно провела баллистические и минные испытания бронетранспортера Hizir. Новая колесная (4x4) боевая машина может использоваться для борьбы с террористическими организациями.

БТР разработан турецкой компанией Katmerciler, впервые был продемонстрирован на выставке военной техники в ноябре 2016 года, которая проходила в Турции. Машина имеет несколько конфигураций – БТР, БРМ, машина управления, платформа для размещения разного вооружения, машина скорой медицинской помощи, транспортное средство для охраны границ.

Версия БТР оснащена дистанционно управляемым оружейным модулем, установленным на передней крыше отсека для экипажа, вооружение - 12,7 мм или 7,62 мм пулемет, 40 мм автоматический гранатомет. Вместимость - 9 военнослужащих, включая водителя и командира в передней части и 7 пехотинцев в заднем отсеке на отдельных сиденьях.

Силовая установка - 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом Cummins ISL объемом 8,9 литра, мощность 400 л.с. (298 кВт) при 2100 об/мин. Максимальная скорость 110 км/ч, запас хода до 700 км.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Cummins
Проекты
Медицина

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