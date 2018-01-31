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ПКР NSM потопит с берега корабль-мишень

01.02.2018 Военный паритет 203 0
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Норвежская противокорабельная ракета (Naval Strike Missile) – NSM. Источник: www.aftenposten.no.

"Военный Паритет", 31 янв. 2018 – На Национальном симпозиуме Ассоциации надводных/береговых ВМС (SNA 2018), состоявшемся в январе в окрестностях Вашингтона, округ Колумбия, сделано сообщение, что летом этого года на учениях RIMPAC 2018 противокорабельная ракета Naval Strike Missile (NSM) разработки норвежской компании Kongsberg будет запущена с мобильной колесной ПУ HEMTT американского производства.

Стрельба по морской цели будет выполнена с побережья острова Гавайи. Первое упоминание об этом боевом испытании было получено от начальника Тихоокеанского командования США адмирала Харриса, выступавшего с докладом в мае 2017 года на симпозиуме LANPAC, организованного Ассоциацией армии США. Результатом стрельбы должно стать потопление корабля-мишени.

ПКР данного типа принята на вооружение эскадрильи береговой обороны ВМС Польши, дислоцированной в северной части страны вблизи Гданьска. NSM это противокорабельная ПКР пятого поколения, разработанная Kongsberg для норвежского флота, достигла первоначальной боевой готовности на норвежских фрегатах класса Fridtjof Nansen и корветах класса Skjold в 2012 году. Ракеты также поставляются ВМС Малайзии и Германии. NSM также был проверена ВМС США на прибрежном боевом корабле LCS (Littoral Combat Ship) USS Coronado в 2014 году.

В 2016 году компания Raytheon и ее норвежский партнер Kongsberg подписали соглашение о сотрудничестве. В августе 2016 года Raytheon получила первоначальный контракт на производство пусковых установок на производственном объекте в Тусоне, штат Аризона.

Вице-президент отделения ракетных систем Kongsberg Ханс Конгэйн ранее сообщил Navy Recognition, что основными преимуществами ПКР NSM являются:

- Высокая боевая живучесть ракеты от средств противника благодаря скрытому, чрезвычайно низкому профилю полета на море и высокой маневренности.

- Способность селекции цели – каждая ракета оснащена базой данных "судовых профилей" для распознавания каждого класса кораблей.

- NSM доступна сегодня, ракета находится в серийном производстве.

О пусковой установке HEMTT

Тяжелый тактический грузовик с расширенными возможностями (HEMTT) - восьмиколесный, дизельный, масса 9100 кг, используется в вооруженных силах США и других стран. В серийном производстве находится с 1982 года.

Версия HEMTT A4, разработанная и изготовленная американской компанией Oshkosh Defense, является последней версией семейства автомобилей HEMTT. Oshkosh Defense производит одни из самых надежных и наиболее технически совершенных грузовиков в мире.
31.01.2018
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принадлежат Военный паритет
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Проекты
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Военные учения

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