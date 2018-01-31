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Китайские танки приходят на замену американским М41

01.02.2018 Военный паритет 234 0
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Танки VT4 (MBT-3000)
Танки VT4 (MBT-3000) на параде во Внутренней Монголии, 16 августа 2017 года.
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 31 янв. 2018 – Королевская тайская армия провела испытания основного боевого танка VT4 китайской разработки в Таиланде на территории военного центра Адисорн (Сарабури). На мероприятие были приглашены журналисты.

Таиланд приобрел 28 танков VT4, затем был одобрен заказ еще на 10 машин и вероятно, что количество закупаемых танков будет расти.

Во время демонстрации для прессы танк показал высокую проходимость, выполнив подъем на склон крутизной 30 градусов, преодолел водную преграду. Армия сообщила журналистам, что мощность 1200-сильного двигателя не может быть полностью показана, так как силовая установка еще проходит оценочные испытания.

Танк оснащен 125 мм гладкоствольной пушкой, арсенал состоит из БОПС, "высокомощных" снарядов и управляемых ракет (дальность стрельбы ракетами до 5 км). VT4 оснащен современной системой управления огнем, включая охлаждаемые тепловизоры для командира и наводчика, панорамными прицелами на крыше башни, танк способен поражать цели днем и ночью. Сотрудники NORINCO рассказали Global Times, что Китай создал новую систему активной защиты GL5, предназначенной для оснащения основных боевых танков (система демонстрировалась в августе 2017 года). Таиланд может заказать эту систему и установить на VT4.

Согласно сообщениям СМИ, Таиланд планирует в конечном итоге приобрести в общей сложности 49 танков тремя партиями. Тайский кабинет одобрил покупку первых 10 танков VT4 второй партии в апреле 2017 года для замены старых американских M41, состоящих на вооружении со времен Второй мировой войны. Начальник штаба тайской армии генерал Чалерчай Ситтисарт сказал, что Китай и Таиланд будут вместе строить центр ремонта и технического обслуживания танков этого типа (на фото – танки VT4 (MBT-3000) на параде во Внутренней Монголии, 16 августа 2017 года).
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
США
Таиланд
Продукция
MBT-3000
Компании
Norinco

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