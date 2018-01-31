Украинская БМП нового поколения
|
|
Рисунок разрабатываемой украинской БМП-У (BMP-U).
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 31 янв. 2018 – Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова", входящее в состав "УкрОборонпрома", работает с Министерством обороны Украины по созданию боевой машины пехоты (БМП) нового поколения, которая должна прийти на смену БМП-1 и БМП-2.
Согласно информации, размещенной на электронной торговой платформе SmartTender, "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова" разместило производственный заказ на демонстрационный макет (в масштабе 1:15) нового гусеничного среднего бронетранспортера, получившего название БМП-У (BMP-U). В заявке на предложение было прикреплено первое официальное изображение новой боевой машины пехоты.
БМП-У будет относительно недорогим и простым в эксплуатации боевым транспортным средством пехоты, оснащенным новой модульной башней с широким спектром оружия, включая пушки калибра до 30 мм, ПТУР, 30 мм гранатомет и "автоматическое ружье 7,76 мм" (7,76 mm automatic gun).
Экипаж из трех человек (стрелок, сидящий в башне и командир с водителем, сидящие в передней части корпуса), 6-7 вооруженных солдат, которые сидят друг против друга в задней части корпуса. Ходовая часть состоит из шести катков на сторону.
Предполагается, что первый прототип выйдет на испытания в 2018 году. Новое поколение украинской БМП разрабатывается частным совместным предприятием.
|Рисунок разрабатываемой украинской БМП-У (BMP-U).
|Источник: militaryparitet.com
|
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.06.2016 Нам все врали: истинное состояние дел с производством БТР-4 на Украине
11.10.2017 Украинский клон БМПТ - боевая машина "Страж"
08.09.2017 Лучше вооружать чужих, чем своих?
11.08.2017 Украина ведет переговоры по продаже Пакистану 100 танков БМ "Оплот"
28.09.2016 Украина отказалась от разработки тяжелой БМП на базе танка Т-64 - эксперт
16.09.2016 Украина нашла замену российским двигателям для БМП
15.08.2016 Украинский ВПК резко сбавил обороты в 2016 году
22.07.2016 Министерству обороны Украины переданы первые десять бронеавтомобилей "Дозор-Б"