США спланировали ход войны с Россией и Китаем



Генерал Пол Сельва.

Источник: Gary Cameron / Reuters Генерал Пол Сельва.Источник: Gary Cameron / Reuters

Заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС США Пол Сельва описал возможную войну с Китаем и Россией. Об этом сообщает Defense News.

"Любая битва с Китаем, если она произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным сражением", — полагает военный. По его мнению, в таком конфликте сухопутным войскам и пехоте будет отведена поддерживающая роль.

В возможном конфликте с Россией, полагает Сельва, напротив, в основном будут задействованы ВВС и Армия США. На первоначальном этапе, предполагающем развертывание войск в Европе, сражения между странами могут проходить и на море.

Селва также высказался и о новейших разработках оружия, ведущихся Китаем и Россией. "Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, но не проиграли битву по гиперзвуку", — считает генерал.

По мнению Селвы, Москва и Пекин далеко продвинулись в развитии этой технологии, при этом Китай, готовый выделять на гиперзвуковые технологии сотни миллиардов долларов, превратил такие работы в национальную программу.

Генерал полагает, что США необходимо уделять внимание разработке маневренных гиперзвуковых летательных аппаратов, способных преодолевать средства ПРО противника.