Выделенные на модернизацию МКС полмиллиарда рублей похитили
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Вид на МКС.
Источник: © NASA
Возбуждено уголовное дело о хищении 500 миллионов рублей, выделенных бюджетом на модернизацию российского сегмента Международной космической станции. Об этом в среду, 31 января, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в МВД.
По версии следствия, в 2010 году между Федеральным космическом агентством и ОАО "РКК Энергия" был заключен контракт на сумму 3,3 миллиарда рублей, предусматривающий модернизацию бортовых систем станции и наземного контура управления российского сегмента МКС. В список соисполнителей по госконтракту вошло ЗАО "Меркурий", которое должно было модернизировать установки по измерению зон радиовидимости антеннами станции и исследовать взаимное влияние элементов конструкции пилотируемых аппаратов и космической станции в процессе сближения и причаливания.
Однако, получив деньги, руководство компании похитило из них более 500 миллионов рублей. Деньги были обналичены и распределены между участниками аферы. В связи с этим сотрудниками МУ МВД России "Власиха" возбуждено уголовное дело о хищении в особо крупном размере.
Как утверждает "Росбалт", это лишь один из эпизодов, связанных с хищениями средств, выделенных на модернизацию космической станции.
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31.01.2018
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