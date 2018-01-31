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В России испытывают беспилотный вертолет, способный нести до 150 кг оружия

01.02.2018 ТАСС 264 0
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Андрей Богинский
Андрей Богинский.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков считает, что беспилотник имеет хорошие хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынках

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) начал испытания беспилотного вертолета соосной схемы, который сможет нести до 150 кг полезной нагрузки, в том числе вооружения и системы мониторинга. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Работы по проекту ведутся предприятием холдинга "Вертолеты России" - конструкторско-технологическим центром Кумертауское авиационное производственное предприятие (КумАПП) в рамках контракта с концерном ВКО "Алмаз-Антей".

"Это машина имеет хорошие перспективы как на военном, так и на гражданском рынках. Область ее возможного применения очень широка. Такой беспилотник может нести на борту мощные системы мониторинга, серьезные вооружения, которые не в состоянии поднять в воздух распространенные сегодня коптеры", - сказал индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков, слова которого привели в пресс-службе.

В госкорпорации уточнили,что один из двух изготовленных в настоящее время образцов находится на наземных испытаниях в Конструкторском бюро промышленной автоматики в Саратове, в ходе которых тестируется пилотажно-навигационный комплекс, система управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.

Как пояснил генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, разработка КумАПП является одной из первых в своем роде в России. "Нашим специалистам удалось достичь существенного прогресса, и мы планируем приступить к летным испытаниям этого комплекса во второй половине 2018 года", - уточнил он.

В беспилотнике будет использована принципиально новая конструкция трансмиссии. Как уточнили в Ростехе, вертолет сможет нести до 150 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 150 км/ч и выполнять полеты продолжительностью до четырех часов. Управление и транспортировка комплекса будут осуществляться автономным наземным пунктом на базе автомобиля "Камаз".
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Вертолеты России
КАМАЗ
КумАПП
Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
БПЛА

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