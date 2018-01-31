"Алмаз-Антей" завершает создание для Минобороны и МЧС полностью отечественного ПК
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Источник: © Стоян Васев/ТАСС
Использование только российских комплектующих исключит любое возможное влияние на работу компьютера, отметил гендиректор холдинга Ян Новиков
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Институт концерна ВКО "Алмаз-Антей" завершает создание полностью отечественного персонального компьютера (ПК). Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.
"Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (входит в концерн) завершает работы по созданию отечественного персонального компьютера, разработанного на элементной базе российского производства. В изделии применяется только отечественная компонентная база - от корпуса до микросхем", - сказал гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, слова которого приводят в пресс-службе.
Он подчеркнул, что использование только российских комплектующих "полностью исключит любое теоретически возможное постороннее влияние на работу компьютера".
По словам Новикова, холдинг рассчитывает на интерес к новой разработке со стороны Министерства обороны и МЧС России. В перспективе под производство этого ПК может быть открыта отдельная производственная линия.
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31.01.2018
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