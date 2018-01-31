БДК "Иван Грен" завершит государственные испытания в феврале



Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийске, 19.06.2016.

Источник: eto ya / forums.airbase.ru Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 в Балтийске, 19.06.2016.Источник: eto ya / forums.airbase.ru

Как ожидается, большой десантный корабль проекта 11711 будет передан заказчику в первом квартале этого года, сказал пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Государственные испытания головного большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 "Иван Грен", вынужденно прерванные в конце декабря 2017 года, планируется возобновить и завершить в феврале, сообщил ТАСС пресс-секретарь строящего его Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов.

"Завершить госиспытания БДК "Иван Грен" планируют в конце февраля. После чего завод приступит к ревизии, окончательной отделке и полной подготовке корабля к передаче заказчику. Ожидается, что флаг на борту "Ивана Грена" поднимут в первом квартале этого года", - сказал он.

26 декабря председатель государственной комиссии, работающей на БДК "Иван Грен", выдал акт о перерыве в государственных испытаниях корабля. Как пояснил пресс-секретарь предприятия со ссылкой на директора по управлению проектами Романа Федюнина, "это связано с тем, что в ходе проведения испытаний был выявлен ряд проблемных вопросов, устранение которых требует принятия решения заказчиком и, соответственно, времени".

"Под руководством ВМФ создана экспертная группа для выработки предложений и решений проблемных вопросов, которая завершит свою работу в первой половине февраля. После чего будут возобновлены государственные испытания, в ходе которых "Иван Грен" совершит еще несколько выходов в море", - отметил Михайлов.

"Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он был заложен на ПСЗ "Янтарь" в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Заводские ходовые испытания начались в июне 2016 года. 30 ноября 2017 года большой десантный корабль "Иван Грен" вышел в Балтийское море, где начал выполнение программы государственных испытаний.

Корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах. Вооружение корабля состоит из шестиствольных автоматических пушек калибром 30 миллиметров, в палубных ангарах базируются два транспортно-боевых вертолета Ка-29.