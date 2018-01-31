Два бригадных комплекта "Искандера-М" поступили в войска в четвертом квартале 2017 года
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Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Источник: РИА Новости/Сергей Орлов
Также поступили четыре комплекта зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск, 183 единицы бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13000 единиц средств связи
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Два бригадных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" поступили в Сухопутные войска в четвертом квартале 2017 года, сообщил начальник Управления военных представительств Минобороны РФ полковник Олег Степанов.
"Два бригадных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", четыре комплекта зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск, 183 единицы бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13000 единиц средств связи, 433 станции радиоэлектронной борьбы", - сказал он в ходе Единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной России.
"В 2017 году Конструкторским бюро машиностроения завершено выполнение государственного контракта, поставлен десятый комплект ОТРК "Искандер-М", - отметил он.
Также о приемке полкового комплекта зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" доложил командир 933-го зенитного ракетного полка полковник Андрей Елизаров. Командир 53-й зенитной ракетной бригады полковник Сергей Мучкаев доложил о поступлении бригадного комплекта "Бук-М3".
О поступлении на оснащение Инженерных войск понтонного парка ПП-2005М доложил врио командира 28-й понтонно-мостовой бригады подполковник Алексей Бирюков.
Ракетные войска стратегического назначения получили в прошлом году 21 баллистическую ракету.
"Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов", - уточнил Степанов.
"Всего в 2017 году выполнено шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет в целях продления гарантийных сроков эксплуатации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, а также в учебных целях. Аппаратура отработала в штатном режиме, поставленные задачи выполнены", - отметил он.
В ходе Единого дня приемки о приеме и вводе в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники ракетного комплекса "Ярс-С" доложил командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков.
"Завершено перевооружение 357-го ракетного полка на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С", - доложил он.
По словам Буркова, с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом мобильного базирования "Ярс" и одного ракетного полка, оснащенного ракетным комплексом мобильного базирования "Ярс-С".
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31.01.2018
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