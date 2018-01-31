Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Два бригадных комплекта "Искандера-М" поступили в войска в четвертом квартале 2017 года

01.02.2018 ТАСС 229 0
0
Понравилась новость?
 +3
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М"
Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".
Источник: РИА Новости/Сергей Орлов

Также поступили четыре комплекта зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск, 183 единицы бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13000 единиц средств связи

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Два бригадных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" поступили в Сухопутные войска в четвертом квартале 2017 года, сообщил начальник Управления военных представительств Минобороны РФ полковник Олег Степанов.

"Два бригадных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", четыре комплекта зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск, 183 единицы бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13000 единиц средств связи, 433 станции радиоэлектронной борьбы", - сказал он в ходе Единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной России.

"В 2017 году Конструкторским бюро машиностроения завершено выполнение государственного контракта, поставлен десятый комплект ОТРК "Искандер-М", - отметил он.

Также о приемке полкового комплекта зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" доложил командир 933-го зенитного ракетного полка полковник Андрей Елизаров. Командир 53-й зенитной ракетной бригады полковник Сергей Мучкаев доложил о поступлении бригадного комплекта "Бук-М3".

О поступлении на оснащение Инженерных войск понтонного парка ПП-2005М доложил врио командира 28-й понтонно-мостовой бригады подполковник Алексей Бирюков.

Ракетные войска стратегического назначения получили в прошлом году 21 баллистическую ракету.

"Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов", - уточнил Степанов.

"Всего в 2017 году выполнено шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет в целях продления гарантийных сроков эксплуатации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, а также в учебных целях. Аппаратура отработала в штатном режиме, поставленные задачи выполнены", - отметил он.

В ходе Единого дня приемки о приеме и вводе в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники ракетного комплекса "Ярс-С" доложил командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков.

"Завершено перевооружение 357-го ракетного полка на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С", - доложил он.

По словам Буркова, с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных ракетным комплексом мобильного базирования "Ярс" и одного ракетного полка, оснащенного ракетным комплексом мобильного базирования "Ярс-С".
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
Искандер
ПП-91
РС-24 Ярс
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 11:23
  • 34
"Мы до сих пор летаем на ракетах Королева"
  • 01.02 11:12
  • 97
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 01.02 11:02
  • 18
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 01.02 10:51
  • 2
Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%
  • 01.02 10:33
  • 1
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 01.02 10:28
  • 8
ВВС Индии начали очередной тендер по закупке самолетов-заправщиков
  • 01.02 10:20
  • 19
Бронетехнику на платформе "Бумеранг" доработают после испытаний
  • 01.02 09:57
  • 1
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 01.02 09:57
  • 8
Полимеры и полумеры
  • 01.02 09:16
  • 4
Россия утилизирует подводные лодки класса "Акула" из резерва
  • 01.02 07:36
  • 9
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
  • 01.02 07:26
  • 2
Ангольский спутник немного подстраховали
  • 01.02 05:47
  • 1
На космодроме Плесецк испытали баллистическую ракету "Сармат"
  • 01.02 04:57
  • 16230
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.02 02:07
  • 6125
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы