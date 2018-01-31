Глава Роскосмоса проверил готовность Восточного к очередному запуску
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Глава Роскосмоса Игорь Комаров (второй слева) на встрече с коллективом космодрома Восточный.
Источник: © Роскосмос
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" состоится 1 февраля
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Игорь Комаров проинспектировал объекты стартового и технического комплексов космодрома Восточный перед пуском 1 февраля. Об этом сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.
"Делегация Роскосмоса во главе с генеральным директором госкорпорации Игорем Комаровым и первым заместителем генерального директора Александром Ивановым в рамках подготовки к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4 осмотрела объекты стартового и технического комплексов космодрома Восточный", - сказали в пресс-службе.
Также прошло совещание по готовности объектов наземной космической инфраструктуры и ракеты "Союз-2.1а" к пуску, обсуждались ход работ по завершению строительства объектов первой очереди и организация работ по созданию второй очереди космодрома Восточный.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала 28 ноября с космодрома Восточный с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. В Роскосмосе заявили тогда, что разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но позже в госкорпорации сообщили, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.
Выводы аварийной комиссии
Аварийная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что нештатная ситуация с "Фрегатом" произошла из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока. В госкорпорации отметили, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками "Канопус-В" №3 и №4 и девятью иностранными малыми космическими аппаратами намечен на 1 февраля 2018 года в 05:07 мск. Это будет третий в истории пуск с космодрома Восточный.
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31.01.2018
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