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Объекты для бросковых испытаний перспективных ракет построены в 2017 году на Плесецке

01.02.2018 ТАСС 201 0
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Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов во время посещения северного гарнизона Тикси. Июль 2016г.
Источник: МО РФ

По словам замминистра обороны РФ Тимура Иванова, завершенные мероприятия позволили в полном объеме решить поставленные в 2017 году задачи по всем ключевым направлениям

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования построены на космодроме Плесецк в городе Мирном в прошлом году, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на едином дне приемки военной продукции.

"На 1-м ГИК в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования", - сказал Иванов.

"В части группировки Сил и средств ядерного сдерживания РВСН обеспечена загрузка двух шахтно-пусковых установок комплексом "Ярс" стационарного базирования в Козельске и подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" в Иркутске", - продолжил замминистра.

По его словам, в прошедшем году завершено строительство 3 546 зданий и сооружений, что на 20% превышает показатели предыдущего периода. "Завершенные мероприятия позволили в полном объеме решить поставленные в 2017 году задачи по всем ключевым направлениям", - подытожил замминистра.

Также в ходе Единого дня приемки командир 28-й ракетной дивизии РВСН в Козельске Юрий Драй доложил о завершении строительства первой очереди комплекса зданий и сооружений этого соединения. По его словам, на 100% выполнены отделочные и электромонтажные работы, полностью завершено устройство систем вентиляции и кондиционирования, связи и автоматики, закончена укладка внутриплощадочных кабелей боевого управления и электроснабжения, площадки оснащены современными системами сигнализации и контроля доступа, для размещения личного состава дежурных смен созданы комфортные условия.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
Плесецк
Ядерный щит

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