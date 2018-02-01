Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%



Производство вертолетов Ми-28УБ.

Источник: http://www.umpro.ru/ Производство вертолетов Ми-28УБ.Источник: http://www.umpro.ru/

По ремонту заказ выполнен на на 96,7%, сообщил министр обороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Гособоронзаказ 2017 года по поставкам новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) в Вооруженные силы России выполнен на 98,5%, по ремонту - на 96,7%, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Государственный оборонный заказ 2017 года по поставкам новых образцов ВВСТ выполнен на 98,5%, по ремонту - на 96,7%", - сказал он в ходе Единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной России.

Он отметил, что "достигнутые результаты свидетельствуют о том, что предприятия промышленности, в основном, выполняют взятые на себя обязательства".

В четвертом квартале прошлого года на предприятиях промышленности приняты и поставлены в войска новые и отремонтированные образцы ВВСТ: ракетные комплексы "Искандер-М", истребители Су-27СМ3, вертолеты Ми-28УБ, сторожевой корабль "Адмирал Макаров" и другие.

Более 3,5 тысячи перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники поступили в Вооруженные силы в этом году.

"За прошедший год в армию и на флот поступило более 3,5 тысячи перспективных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу.

Он отметил, что за год военным было поставлено "свыше 110 самолетов и вертолетов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", девять зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", более 400 единиц бронетанкового вооружения".

Ранее Шойгу сообщал, что в ходе специальной операции в Сирии ракетами "Калибр" по объектам боевиков было нанесено 100 высокоточных ударов.

По словам главы российского военного ведомства, войска в плановом порядке также получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

В Минобороны России проведен Единый день приемки военной продукции. Мероприятие нацелено на освещение интенсивного оснащения Вооруженных сил РФ современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники. В ходе его проведения были подведены итоги поставки в войска вооружения, военной и специальной техники в четвертом квартале 2017 года и результаты реализации государственного оборонного заказа в 2017 году в целом.