РВСН за год провели шесть учебных пусков баллистических ракет
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Военнослужащий ракетных войск стратегического назначения у МБР РС-24 Ярс. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) по итогам прошлого года провели шесть пусков межконтинентальных баллистических ракет или в учебных целях, или для продления их гарантийных сроков эксплуатации, сообщил в среду начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.
"Всего в 2017 году выполнено шесть пусков МБР в целях продления гарантийных сроков эксплуатации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, а также в учебных целях. Аппаратура отработала в штатном режиме, поставленные задачи выполнены", - сказал Степанов в ходе Единого дня военной приемки.
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31.01.2018
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