Шойгу рассказал о поставках перспективных образцов военной техники в армию
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Военнослужащий ВС РФ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Более 3,5 тысяч перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) поступили в ВС РФ в 2017 году, заявил в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"За прошедший год в армию и на флот поступило более 3,5 тысяч перспективных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу в ходе проведения Единого дня приемки военной продукции в Национальном центре управления обороной РФ.
Он отметил, что в ВС РФ было поставлено "свыше 110 самолетов и вертолетов, два боевых корабля, три бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", девять зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", более 400 единиц бронетанкового вооружения".
По словам главы российского военного ведомства, войска в плановом порядке также получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.
В Минобороны России проведен Единый день приемки военной продукции. Мероприятие нацелено на освещение интенсивного оснащения Вооруженных сил РФ современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техники. В ходе его проведения были подведены итоги поставки в войска ВВСТ в четвертом квартале 2017 года и результаты реализации государственного оборонного заказа в 2017 году в целом.
В четвертом квартале прошлого года на предприятиях промышленности приняты и поставлены в войска новые и отремонтированные образцы ВВСТ: ОТРК "Искандер-М", истребители Су-27СМ3, вертолеты Ми-28УБ, сторожевой корабль "Адмирал Макаров" и другие.
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31.01.2018
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