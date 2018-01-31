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Минобороны планирует получить в 2018 году 60 новых вертолетов

01.02.2018 РИА Новости 310 0
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Вертолет МИ-38-2. Архивное фото
Вертолет МИ-38-2. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство обороны России в рамках гособоронзаказа 2018 года получат 60 новых вертолетов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"В рамках гособоронзаказа 2018 года холдингом запланирована поставка Минобороны РФ порядка 60 новых вертолетов, в том числе более 30 вертолетов типа Ми-8 в рамках оформленных совместных решений о досрочной поставке", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2018 году компания планирует поставить военному ведомству первый транспортно-десантный вертолет Ми-38Т, являющийся военной версией Ми-38.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для полетов над водной поверхностью. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.
31.01.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Ми-38
Ми-8
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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