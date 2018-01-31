РВСН получили 21 баллистическую ракету в четвертом квартале 2017 года
|
|
Дежурный расчет Ракетных войск стратегического назначения. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) по итогам IV квартала прошлого года получили 21 баллистическую ракету и 19 автономных пусковых установок, сообщил в среду начальник Управления военных представительств Минобороны полковник Олег Степанов.
"Всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов", - перечислил он в ходе Единого дня военной приемки.
В режиме видеоконференции командир 39-й ракетной дивизии генерал-майор Павел Бурков доложил, что в 357-м ракетном полке завершилось перевооружение на комплекс мобильного базирования (РКМБ) "Ярс-С".
По его словам, "с декабря 2017 года 39-я ракетная дивизия несет боевое дежурство в составе двух ракетных полков, оснащенных РКМБ "Ярс", и одного ракетного полка, оснащенного РКМБ "Ярс-С"".
|
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2018 Два бригадных комплекта "Искандера-М" поступили в войска в четвертом квартале 2017 года
01.02.2018 Министр обороны России провел Единый день приемки военной продукции
01.02.2018 Более 3,5 тыс. перспективных образцов ВВСТ поступили в ВС РФ в 2017 году
01.02.2018 Объекты для бросковых испытаний перспективных ракет построены в 2017 году на Плесецке
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
22.01.2018 Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
19.01.2018 Полки ПГРК "Ярс" в рамках учения приступили к несению боевого дежурства на полевых позициях Новосибирского соединения
19.01.2018 ПГРК "Ярс" приступили к несению боевого дежурства в рамках учения в Новосибирской области