В Орске и Барнауле построили радиолокационные станции для Космических войск
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Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении РЛС класса Воронеж-ДМ. Архивное фото.
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Строительство двух радиолокационных станций (РЛС) для Космических войск РФ в Орске и Барнауле завершено в прошлом году, сообщил заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на едином дне приемки военной продукции.
"По объектам Космических войск завершено строительство двух РЛС высокой заводской готовности в Орске и Барнауле", - сказал Иванов.
"Завершено строительство четырех хранилищ для размещения изделий 3М-30 основного погрузочного терминала 17 в пункте погрузки изделий в Североморске", - подчеркнул он.
По словам замминистра, в рамках развития аэродромной сети восстановлены искусственные покрытия аэродромов "Моздок" "Энгельс", что создает условия для базирования и применения Воздушно-космических сил.
"Одновременно завершен первый этап обустройства военных городков и дежурных позиций зенитно-ракетных дивизионов в населенных пунктах Сапогово, Дивногорск, Абакан", - добавил он.
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31.01.2018
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