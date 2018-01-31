В Калининградской области завершили создание зоны под "Искандер-М"
|
|
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Завершено строительство парковых зон для ракетных комплексов "Искандер-М" в Северной Осетии и Калининградской области, заявили командиры дислоцирующихся там ракетных бригад.
"Строительство технической территории под размещение ракетного комплекса "Искандер-М" завершено. В эксплуатацию приняты отапливаемые тентомобильные укрытия и обсыпные хранилища", - доложил командир ракетной бригады, дислоцирующейся в Северной Осетии, Сергей Сукочев.
Он подчеркнул, что все объекты сданы в срок в соответствии с графиком.
В свою очередь, командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там также завершено строительство парковой зоны под размещение ракетных комплексов "Искандер-М".
"Готовность строительно-монтажных работ первого этапа составляет сто процентов. В эксплуатацию передано восемь тентомобильных укрытий, котельная, инженерные сети, завершено благоустройство", - сказал Городецкий.
|
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2018 Два бригадных комплекта "Искандера-М" поступили в войска в четвертом квартале 2017 года
01.02.2018 Министр обороны России провел Единый день приемки военной продукции
01.02.2018 Более 3,5 тыс. перспективных образцов ВВСТ поступили в ВС РФ в 2017 году
01.02.2018 Гособоронзаказ 2017 года по поставкам нового вооружения выполнен на 98,5%
01.02.2018 Российская армия в конце 2017 года получила почти 1200 машин
01.02.2018 Шойгу рассказал о поставках перспективных образцов военной техники в армию
29.01.2018 Боевое знамя вручат Первой танковой армии ЗВО в феврале
24.01.2018 Серьезную модернизацию армии белорусский бюджет сегодня не вытянет