Линда Нагата: ЧВК, роботы и война ближайшего будущего

Источник: © flickr.com, Marines Американские морские пехотинцы.Источник: © flickr.com, Marines

В прошлом году американская писательница Линда Нагата вновь обратилась к теме военной фантастики, выпустив книгу "Последний хороший человек" (The Last Good Man). Нагата до этого отметилась в данном жанре трилогией "Красный" (The Red), которую опубликовала в 2013-2015 годах, а до этого ее книга "Богини" (Goddesses) стала первым опубликованным только онлайн произведением, которое получило престижную премию "Небьюла" (Nebula) в 2000 году. Первая часть трилогии "Красный" также получила хвалебные отзывы и была номинирована на "Небьюла", а по по версии издания "Паблишерс Уикли" (Publishers Weekly) стала лучшим произведением года.

Писательницу также считают одной из самых ярких представительниц нанопанка в литературе, так как в ее произведениях нанотехнологии занимают не самое последнее место. Нагата постоянно живет на Гавайях, пишет, программирует, занимается спортом и у нее собственное небольшое издание электронных и бумажных книг.

Новая книга произвела впечатление. Книгу называли и хайтек-вариантом классического уже произведения "Браво-два-ноль" (Bravo Two Zero) Энди Макнаба (Andy McNab), и сравнивали с техно-триллером "Призрачный флот: повесть о следующей мировой войне" (Ghost Fleet: A Novel of the Next World War) за авторством Питера Сингера (Peter Singer) и Августа Коула (August Cole).

Нельзя также не вспомнить вышедшую осенью прошлого года книгу "Будущая война" (Future War) генерала Роберта Латиффа (Robert Latiff), книгу "Разумная машина: грядущий век искусственного интеллекта" (The Sentient Machine: The Coming Age of Artificial Intelligence) Амира Хусейна (Amir Husain), основателя и главного исполнительного директора "СпаркКогнишн" (SparkCognition), и выходящую весной книгу директора программы исследований войн будущего вашингтонского Центра новой американской безопасности Пола Скарре (Paul Scharre) "Ничья армия: автономное оружие и будущее войны" (Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War).

"Последний хороший человек" Линды Нагата повествует о том, как будет вестись война и специальные операции в будущем, и речь идет не о каком-то далеком будущем, звездолетах и инопланетных ордах, а о будущем, которое уже за углом. Описываемые технологии либо уже применяются в вооруженных силах развитых стран, либо их разработка активно ведется.

На страницах книги найдется место дополненной реальности, военному интернету вещей, искусственному интеллекту, имплантатам в мозге, большим данным, военным роботам, роям нанодронов, частным военным компаниям, тотальной слежке, бионическим протезам, лазерам, напечатанным на 3D-принтере вооружениям, делающему невидимыми солдат камуфляжу и т. п.

В этом мире события по-прежнему разворачиваются на Ближнем Востоке, а Госдеп и государственные структуры становятся все более беспомощны в борьбе с террористами, уступая эту задачу частным военным компаниям и позволяя им оперировать в более свободной манере, чем сейчас. У государства больше не будет монополии на военные технологии и ведение войны.

Именно небольшие частные военные компании, которые смогут поставить на службу искусственный интеллект и военную робототехнику, по мнению Линды, будут наиболее эффективным игроком в мире будущего, несмотря на то, что сами компании будут состоять из небольшого числа людей. Связка частных наемников и искусственного интеллекта будет востребована. И эти компании будут работать в интересах клиентов с деньгами, а не исходя из гуманистических идеалов или государственных задач.

Да и сам военно-промышленный комплекс, стремительно внедряющий новые технологии, будет менять не только ход боевых действий, но всю социально-культурную ткань жизни людей, когда дроны будут всегда находиться над головой любого человека, и не всегда с добрыми намерениями.

В будущем одно государство будет направлять на другую слабую страну рои и армии дронов, не рискуя жизнью ни одного своего гражданина. В будущем программисты будут управлять битвами роботов, не присутствуя на поле боя, хотя на нем могут оставаться и погибать гражданские лица.

В сценарии Линды Нагата военные роботы на основании своих собственных алгоритмов принимают решение об уничтожении целей, без участия людей-операторов в цепочке команд. Роботы будущего имитируют внешний вид и образ передвижений животных и насекомых, чтобы их не распознал противник, и используют нейротоксины для нанесения урона живой силе противника.

Первая тема о "роботах-убийцах" - одна из самых горячих уже сегодня среди политиков, ученых, военных и интеллектуалов, достаточно вспомнить петиции, которые они пишут в ООН. Дроны, похожие на птиц, - это уже давно реальность, а военные дроны, похожие на насекомых, - вот-вот станут реальностью.

В этом мире военного хайтека нет места таким вещам как профессионализм, лояльность, преданность, самопожертвование солдата. Людям там не место.

Главная героиня - Тру Брайтон, 49 лет, мать троих детей, бывший пилот военного вертолета (развитие технологий и беспилотных вертолетов лишили ее работы), ветеран войны и затем частный контрактор, которая находится в поисках правды о гибели своего сына в ходе "пошедшей не так как надо" операции специальных подразделений.

Часть критиков и читателей негативно отозвались о сюжете, логике и правдоподобности действий (и имени) главной героини, да и женщина в возрасте и технологии, как и витиевато рассуждающие о морали контракторы, многим кажутся несовместимыми вещами, но нас интересуют в первую очередь не персонажи книги, а представленный мир военного хайтека.

Уже не первый раз в вооруженных силах США, в Корпусе морской пехоты и аналитических центрах обращаются к военным фантастам, желая видеть в их творчестве как можно более реалистичные сценарии боевых действий будущего. Проекты такого рода становятся все более популярны и книга Нагаты, можно сказать, находится сегодня в русле этого мейнстрима зарубежной фантастики.

Собственно, любопытно и символично, что Нагата около трети книги написала в прошедшем времени, но потом изменила свой подход к творческому процессу и переписала всю книгу в настоящем времени, потому что очень многое из упомянутых вещей уже происходит в нашем мире и мы начинаем видеть новейшие военные технологии сегодня вокруг себя.

Илья Плеханов