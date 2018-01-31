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После реконструкции СНСЗ получит современный судовой спуско-подъемный комплекс

01.02.2018 ЦАМТО 244 0
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Перевод сформированного корпуса строящегося головного базового тральщика проекта 12700 (строительный номер 521) после снятия матрицы в достроечный цех ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" для продолжения строительства. Санкт-Петербург, декабрь 2012 года (с) ОАО "Средне-Невский судостроительный завод".

ЦАМТО, 31 января. Средне-Невский судостроительный завод (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") ведет работы по реконструкции слипа (сооружение, применяемое для подъема и спуска на воду кораблей и судов).

После завершения реконструкции предприятие получит современный многофункциональный спуско-подъемный комплекс.

Работы проводятся в рамках комплексной модернизации и реконструкции завода. В ходе реконструкции шпально-балластное основание было заменено на бетонное с усилением грунтов, что позволит в дальнейшем предотвращать воздействие сезонных колебаний почвы на сооружение. Проведены работы по углублению и укреплению дна подводной части слипа. Для решения этой задачи в донную часть сооружения было забито порядка 1400 свай.

В настоящее время ведутся работы по формированию наклонной площадки с рельсовыми путями, на которых впоследствии будет смонтирована спусковая платформа. После реконструкции спусковое сооружение позволит выполнять судоподъемные операции образцов морской техники массой до 2700 т, длиной до 100 м и осадкой до 4,5 м. Впереди этап пусконаладочных работ комплекса и его испытания. Окончательное завершение реконструкции сооружения запланировано на март текущего года.

Существующее на предприятии спусковое сооружение эксплуатируется с 1950-х годов. Его грузоподъемность составляет 850 т, а конструктивные особенности позволяют спускать на воду суда осадкой не более 3,6 м. С момента постройки слип не модернизировался. Активная фаза реконструкции сооружения началась в 2016 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "СНСЗ".
31.01.2018
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принадлежат ЦАМТО
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ОСК
СНСЗ

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