После реконструкции СНСЗ получит современный судовой спуско-подъемный комплекс
|
|
Перевод сформированного корпуса строящегося головного базового тральщика проекта 12700 (строительный номер 521) после снятия матрицы в достроечный цех ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" для продолжения строительства. Санкт-Петербург, декабрь 2012 года (с) ОАО "Средне-Невский судостроительный завод".
ЦАМТО, 31 января. Средне-Невский судостроительный завод (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") ведет работы по реконструкции слипа (сооружение, применяемое для подъема и спуска на воду кораблей и судов).
После завершения реконструкции предприятие получит современный многофункциональный спуско-подъемный комплекс.
Работы проводятся в рамках комплексной модернизации и реконструкции завода. В ходе реконструкции шпально-балластное основание было заменено на бетонное с усилением грунтов, что позволит в дальнейшем предотвращать воздействие сезонных колебаний почвы на сооружение. Проведены работы по углублению и укреплению дна подводной части слипа. Для решения этой задачи в донную часть сооружения было забито порядка 1400 свай.
В настоящее время ведутся работы по формированию наклонной площадки с рельсовыми путями, на которых впоследствии будет смонтирована спусковая платформа. После реконструкции спусковое сооружение позволит выполнять судоподъемные операции образцов морской техники массой до 2700 т, длиной до 100 м и осадкой до 4,5 м. Впереди этап пусконаладочных работ комплекса и его испытания. Окончательное завершение реконструкции сооружения запланировано на март текущего года.
Существующее на предприятии спусковое сооружение эксплуатируется с 1950-х годов. Его грузоподъемность составляет 850 т, а конструктивные особенности позволяют спускать на воду суда осадкой не более 3,6 м. С момента постройки слип не модернизировался. Активная фаза реконструкции сооружения началась в 2016 году.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "СНСЗ".
|
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2017 Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложили в Петербурге
27.12.2017 В Петербурге заложили корабль противоминной обороны "Яков Баляев"
27.12.2017 Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложат в Петербурге
22.12.2017 Пятый стеклопластиковый тральщик "Яков Баляев" заложат в Санкт-Петербурге 26 декабря
11.12.2017 СНСЗ завершил подготовительные работы для начала строительства следующего серийного корабля ПМО
23.08.2017 Заводы и конструкторские бюро ОСК представят на форуме "Армия-2017" свои ключевые разработки
27.07.2017 Французская ECA Group поставила в Россию второй комплект противоминной системы
14.04.2017 Средне-Невский судостроительный завод заложит тральщик и откроет новый производственный цех