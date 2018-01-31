Российскую армию через год оснастят "Терминаторами"



БМПТ Терминатор. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин БМПТ Терминатор. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Контракт на поставку Минобороны РФ боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года, первая партия поступит в этом марте или апреле, заявили в среду РИА Новости пресс-службе "Уралвагонзавода", производителя этих машин.

Это первый контракт с ВС РФ на "Терминаторы", ранее эти БМПТ поставлялась исключительно на экспорт. Сколько всего машин должно быть поставлено в российские войска, не раскрывается.

"Контракт долгосрочный, и то количество машин, которое закупается Минобороны, в начале 2019 года будет передано", - сказал представитель предприятия.

По его словам, первая партия будет передана в марте-апреле этого года. Сборка сейчас идет в Нижнем Тагиле, машины "стоят на конвейере", отметил собеседник агентства.

В комплекс вооружения БМПТ "Терминатор" входят две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, две пусковые установки с противотанковыми ракетами "Атака-Т", два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62- миллиметровый пулемет.

Система управления огнем основного вооружения машины позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дальностях днем и ночью и в сложных метеоусловиях.

Наличие в БМПТ трех операторов дает ей возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели в секторе 360 градусов.