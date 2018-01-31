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ВВС Таиланда приняли первую пару УТС T-50TH

01.02.2018 ЦАМТО 144 0
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KAI T-50TH
Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH.
Источник: изобр. через Thai Military and Asian Region

ЦАМТО, 31 января. ВВС Таиланда приняли на вооружение первую пару поставленных Korea Aerospace Industries Co. (KAI) реактивных УТС усовершенствованной подготовки T-50TH после задержки, вызванной необходимостью замены двигателей.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года командование ВВС Таиланда заключило с Korea Aerospace Industries контракт на поставку четырех УТС T-50TH. Их стоимость оценивается в 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.). Самолеты должны быть поставлены ВВС Таиланда в течение 30 месяцев с момента подписания контракта. Соглашение включало опцион на закупку дополнительных УТС.

В июле 2017 года правительство Таиланда одобрило представленный командованием ВВС запрос о закупке еще восьми T-50TH, предусмотренных опционом. Контракт на поставку самолетов был подписан с KAI 29 июля 2017 года. Их стоимость оценивается в 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.).

К летным испытаниям первого T-50TH, предназначенного для ВВС Таиланда, KAI приступила в августе 2017 года. 8 января 2018 года компания отправила заказчику первую пару самолетов. Планировалось, что они будут переданы ВВС Таиланда 11 января, но во время перегоночного полета двигатели получили повреждения из-за сложных метеоусловий, что привело к необходимости вынужденной посадки на авиабазе "Куантан" в Малайзии. 25 января командующий ВВС Таиланда Джом Рунгсванг подтвердил, что поврежденные двигатели были заменены специалистами компании KAI.

Планируется, что все самолеты первой партии будут переданы в марте 2018 года 4-му авиакрылу ВВС Таиланда, размещенному на авиабазе "Тахли" в н.п.Накхон Саван. Согласно графику, первые два T-50TH второй партии планируется поставить заказчику в 2019 году, а оставшиеся самолеты – в 2020 году.

T-50TH предназначены для замены устаревших L-39ZA/ART "Альбатрос", поставленных в начале 1990-ых гг. Предполагается, что T-50TH позволят ВВС Таиланда снизить расходы на подготовку пилотов.

Компания KAI также планирует продать ВВС Таиланда 4 дополнительных T-50TH, поскольку общая потребность страны в этих самолетах оценивается в 16 ед. Первоначально предполагалось приобрести их в рамках одного контракта, но из-за проблем с финансированием закупку решено было разбить на три транша.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Малайзия
Таиланд
Компании
KAI
Проекты
2020-й год

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