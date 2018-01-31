Владимир Путин выступил на военно-практической конференции, посвященной итогам спецоперации в Сирии



Владимир Путин.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 31 января. Президент России Владимир Путин 30 января посетил Национальный центр управления обороной, где принял участие в военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в работе конференции приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Министерства обороны, представители государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На повестке дня вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике. Проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов оружия, а также деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию.

Результаты конференции будут учтены при дальнейшей реализации государственной программы вооружений.

Глава государства осмотрел тематическую выставку, приуроченную к проведению конференции. На выставке были представлены вооружение, техника, материально-техническое, медицинское и иное обеспечение подразделений, участвовавших в борьбе с террористами, а также оружие, конфискованное у боевиков.

Владимиру Путину, в частности, продемонстрировали так называемые джихад-мобили (машины, предназначенные для прорыва укреплений и последующего подрыва вместе с водителем с целью нанесения наибольшего ущерба), беспилотные летательные аппараты – дроны, используемые бандформированиями, и образцы самодельных взрывных устройств, применяемых экстремистами.

Президента информировали об особенностях применения и вооружении боевых самолетов и вертолетов ВКС России, продемонстрировали на макетах построение боевого ордера кораблей российского флота, участвовавших в контртеррористической операции. Военные специалисты рассказали главе государства о средствах противодействия и специальной саперной технике, которая используется для разминирования.

Специально для экспозиции сирийские власти предоставили экспонаты, представляющие большую историческую и культурную ценность. Многие подобные предметы спасены от уничтожения совместными действиями российских военных и сирийской армии при освобождении, например, Пальмиры.

Вступительное слово В.Путина на военно-практической конференции по обобщению опыта и подведению итогов военной операции в Сирии (в изложении пресс-службы Кремля).

В.Путин: "Уважаемые товарищи, коллеги! Приветствую участников военно-практической конференции, посвященной итогам военной операции в Сирии.

Разумеется, мы сегодня будем говорить, вы знаете уже об этом, не о каких-то политических результатах, будем добиваться их на другом поприще – на дипломатическом; сейчас проходит соответствующая конференция в Сочи, вы знаете. Сегодня поговорим о том, как мы применяли новейшие системы вооружений и техники.

В этом зале – руководители Министерства обороны, представители оборонно-промышленного комплекса нашей страны, а также военнослужащие, которые в реальных боевых действиях применяли авиационную и другую технику, отслеживали цели на командных пунктах комплексов ПВО, проводили пуски ракет.

Считаю такую встречу исключительно важной для работы над перспективным развитием армии и флота. Уже говорил, нам нужно самым тщательным образом, детально проанализировать, как показали себя в разных ситуациях наши вооружения и техника. Мы уже это делали, говорили с вами, со многими из здесь присутствующих, на совещаниях, в том числе на комплексных совещаниях в Сочи.

Но сегодня проведем более глубокий, более широкий анализ и сделаем это предельно честно, откровенно, не оглядываясь ни на какие авторитеты. Нам нечего бояться, мы должны вскрывать любые проблемы, с которыми сталкиваемся. Только так мы добьемся окончательного, нужного нам результата по качеству.

Если сегодня закроем глаза на какие-то недостатки, то завтра, безусловно, это скажется на боевом потенциале Вооруженных Сил. А мы должны, наоборот, опираясь на полученный опыт, постоянно совершенствовать возможности наших вооружений, создавать новые, перспективные образцы техники.

Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота, при этом ход операции показал традиционную надежность и эффективность российского оружия.

По данным Минобороны, было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, а также большинство образцов используемой уже сейчас в войсках военной техники, и в целом они подтвердили свои высокие характеристики.

Положительным оказался первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, прежде всего речь идет о ракетах "Калибр" и менее известных широкой публике нашей ракетах Х-101. Также впервые в боевых условиях были использованы самолеты стратегической авиации.

Достаточно хорошо, если не сказать достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и "Панцирь" – совместно с истребительной авиацией – обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве. Был налажен четкий контроль над ситуацией в небе всего региона, в котором, как вы знаете, работали сильные авиационно-космические группировки целого ряда государств.

Слаженно действовали и силы Военно-морского флота, корабли и подводные лодки наносили по позициям и инфраструктуре террористов точечные и концентрированные удары. Кроме того, в боевых действиях впервые участвовали самолеты корабельной авиации Су-33 и МиГ-29К.

Особо отмечу, что за все время проведения операции на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус побывали более 1200 представителей от 57 предприятий оборонно-промышленного комплекса, научных организаций. Благодаря их работе оперативно устранены 99 процентов всех выявленных неисправностей военной техники и вооружений.

Здесь коллеги присутствуют, знают, что у нас в ходе того, как эти недостатки выявлялись, иногда совсем неожиданно выявлялись, мы в ходе наших встреч говорили, как бы это сказать, выразиться корректно, не лакировали ничего, говорили всегда очень конкретно и иногда эмоционально.

Но сегодня я, пользуясь случаем, по результатам всей нашей работы хотел бы поблагодарить вас, всех ваших коллег, всех работников российского ОПК – инженеров, специалистов рабочих профессий, конструкторов – за ваш труд и ваш вклад в укрепление обороноспособности страны, за важнейший вклад в успех антитеррористической операции в Сирии, обеспечение обороноспособности России. Обязательно подумаем над тем, как отметить лучших работников отрасли.

Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности Российская армия сегодня одна из ведущих армий мира, причем по ряду систем вооружения нам нет равных.

Не нужно здесь, безусловно, в облаках летать, мы прекрасно с вами понимаем и знаем, как развивается вооружение в других государствах, поэтому здесь никаких иллюзий быть не должно. Мы должны всегда быть на шаг впереди. Для того чтобы обеспечить такое развитие Вооруженных Сил, нужно над этим постоянно, напряженно работать, причем работать совместно.

Я уже об этом говорил, хочу еще раз сказать: в Сирии проявились и недостатки некоторых образцов оружия и техники. Об этом говорят и данные объективного контроля, и отзывы наших военнослужащих – непосредственных участников боевых действий.

Прошу тщательно изучить эту информацию и провести оперативные корректировки процесса серийного производства, об этом мы с вами тоже неоднократно говорили на наших встречах, и при необходимости организовать дополнительные исследования, испытания и опытно-конструкторские работы, чтобы довести до нужного уровня образцы техники.

По некоторым видам вооружения, по некоторым образцам техники это уже сделано, знаю об этом и хочу вас за это еще раз поблагодарить. Сделано оперативно, в ходе напряженной совместной работы, но сделано. Нужно это сделать по всей номенклатуре.

Прошу руководителей Министерства обороны, генеральных конструкторов и представителей предприятий ОПК держать этот вопрос под постоянным контролем, обеспечить в этой работе четкое взаимодействие.

Уважаемые участники конференции! Все последние годы мы планомерно выполняли программу перевооружения армии и флота. Сейчас доля современных образцов вооружений составляет почти 60 проц. (59,5 проц.), практически вся техника в парках и на базах находится в исправном состоянии: по данным Минобороны, это 94 проц.

Теперь нам предстоит сделать качественный шаг вперед. На решение этой задачи направлена принятая недавно Государственная программа вооружения до 2027 года. Речь, в том числе, идет об оснащении войск ударными, разведывательными системами вооружения нового поколения, формировании в ОПК мощного технологического задела, на котором будет строиться армия будущего.

Наши конструкторские, научные школы не раз демонстрировали способность предлагать решения, которые на годы, даже на десятилетия опережали лучшие зарубежные аналоги: достаточно вспомнить работы Королева, Курчатова, Сухого, Туполева и других выдающихся ученых.

И сегодня, в эпоху бурных технологических изменений в мире, нам нужно обеспечить лидерство и неоспоримое преимущество России в военно-технической сфере. Мы можем это сделать и обязательно это сделаем.

Это позволит не только оснащать нашу армию и флот передовыми вооружениями, но и развивать военно-техническое сотрудничество с другими государствами, укреплять позиции России на мировом рынке современных технологий – и оборонных, и гражданских.

И в заключение хочу еще раз поблагодарить всех присутствующих в этом зале военнослужащих – участников операции в Сирии и, конечно, представителей нашего оборонно-промышленного комплекса".