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Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года

01.02.2018 ТАСС 525 1
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Т-80БВМ
Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.
Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru

Отмечается, что у машины улучшены огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Испытания модернизированного танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года. Об этом рассказали ТАСС в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ).

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" "Уралвагонзавод" и Минобороны РФ заключили контракт на капремонт с глубокой модернизацией танков Т-80БВ.

"Испытания планируется завершить в начале 2018 года", - сказали в УВЗ.

На предприятии отметили, что в ходе модернизации у Т-80БВМ улучшены основные боевые качества, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления, в результате чего танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.

"По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Государственный контракт на модернизацию танков Т-80БВ к виду Т-80БВМ заключен в 2017 году и носит долгосрочный характер. Объем первой партии - до двух танковых батальонов", - пояснили в корпорации.
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
11712
№1
01.02.2018 10:33
Цитата, q
По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Государственный контракт на модернизацию танков Т-80БВ к виду Т-80БВМ заключен в 2017 году и носит долгосрочный характер. Объем первой партии - до двух танковых батальонов", - пояснили в корпорации.
60-80 ед. куда поидут.
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