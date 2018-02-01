Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года



Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.

Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru

Отмечается, что у машины улучшены огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Испытания модернизированного танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года. Об этом рассказали ТАСС в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ).

На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" "Уралвагонзавод" и Минобороны РФ заключили контракт на капремонт с глубокой модернизацией танков Т-80БВ.

"Испытания планируется завершить в начале 2018 года", - сказали в УВЗ.

На предприятии отметили, что в ходе модернизации у Т-80БВМ улучшены основные боевые качества, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления, в результате чего танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.

"По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Государственный контракт на модернизацию танков Т-80БВ к виду Т-80БВМ заключен в 2017 году и носит долгосрочный характер. Объем первой партии - до двух танковых батальонов", - пояснили в корпорации.