Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
|
|
Модернизированный танк Т-80БВМ на демонстрации бронетанковой техники в честь Дня танкиста на территории 33-го общевойскового полигона. Луга (Ленинградская область), 09.09.2017.
Источник: Decoder / otvaga2004.mybb.ru
Отмечается, что у машины улучшены огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Испытания модернизированного танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года. Об этом рассказали ТАСС в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ).
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" "Уралвагонзавод" и Минобороны РФ заключили контракт на капремонт с глубокой модернизацией танков Т-80БВ.
"Испытания планируется завершить в начале 2018 года", - сказали в УВЗ.
На предприятии отметили, что в ходе модернизации у Т-80БВМ улучшены основные боевые качества, такие как огневая мощь, защищенность и подвижность, а также усовершенствована система управления, в результате чего танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.
"По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Государственный контракт на модернизацию танков Т-80БВ к виду Т-80БВМ заключен в 2017 году и носит долгосрочный характер. Объем первой партии - до двух танковых батальонов", - пояснили в корпорации.
|
31.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
01.02.2018 Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
12.01.2018 Подмосковную Таманскую дивизию перевооружили на модернизированные танки
04.01.2018 Партию танков Т-80 модернизируют для Минобороны
11.12.2017 Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80
11.09.2017 "Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
05.09.2017 Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
30.08.2017 Проверено в Сирии, с расчетом на Арктику
29.08.2017 "Ростех" подписал на "Армии-2017" контракты и соглашения на 40 млрд рублей
|
Сергей-82
11712
|
№1
01.02.2018 10:33
Цитата, q
По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Государственный контракт на модернизацию танков Т-80БВ к виду Т-80БВМ заключен в 2017 году и носит долгосрочный характер. Объем первой партии - до двух танковых батальонов", - пояснили в корпорации.60-80 ед. куда поидут.
|
0Сообщить модератору