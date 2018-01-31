Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк



БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ.

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС БМПТ "Терминатор", танк Т-90М и танк Т-80БВМ.Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

О том, когда Т-90М примут на вооружение, начнется серийное производство "Арматы" и завершится исполнение контракта на поставку в войска "Терминаторов" — в материале ТАСС

Бронетанковая техника по-прежнему играет одну из важнейших ролей на поле боя, поэтому российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) работает над обновлением существующего парка и созданием новых танков и бронетранспортеров. Сейчас в России проходят испытания перспективный танк Т-14 и боевая машина Т-15 на тяжелой гусеничной платформе "Армата", готовится к принятию на вооружение новый танк Т-90М, а также заключаются новые контракты на модернизацию "рабочих лошадок" — Т-72Б и Т-80БВ, потенциал которых позволяет эксплуатировать эти машины еще очень долго.

О том, когда примут на вооружение Т-90М, будет ли Минобороны закупать модернизированные Т-80БВ, когда завершится исполнение контракта на поставку в войска боевых машин поддержки танков "Терминатор" и когда начнется серийное производство "Арматы" и "Коалиции-СВ" ТАСС рассказали в научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ).

"Прорыв-3"

На международном военно-техническом форуме "Армия-2017" было объявлено о подписании контракта между УВЗ и Минобороны на поставку новой модификации танка Т-90 — Т-90М ("Прорыв-3"). В корпорации ТАСС рассказали, что контрактов на самом деле несколько.

"По ним предусматривается изготовление и поставка как новых танков Т-90М, так и проведение работ по модернизации существующего парка ранее выпущенных Уралвагонзаводом Т-90 с приведением к виду Т-90М. Производство готово к выпуску этих изделий", — сказали в УВЗ.

Там уточнили, что сейчас танк проходит испытания в соответствии с графиком, утвержденным Минобороны. "Создана межведомственная комиссия. Основные мероприятия выполнены. В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков Т-90М, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона. Всего же госпрограмма вооружений предусматривает закупку этих танков на весь период ее действия в объемах, определяемых заказчиком", — отметили в корпорации.

Преимущества нового танка

С момента принятия на вооружение танка Т-90 прошло уже более 20 лет. "За этот период были проведены колоссальные изменения, и если посмотреть на Т-90М, то это уже совершенно другая машина, отвечающая современным требованиям по уровню огневой мощи, защищенности и живучести, подвижности, а также командной управляемости", — отметили на УВЗ.

Танк Т-90М. Источник: Пресс-служба УВЗ

Что касается основных отличий, то к ним относится в первую очередь новый боевой башенный модуль, который в сочетании с мощным комплексом вооружения и автоматизированной системой управления огнем значительно повысил боевые возможности танка, а оружие теперь и вовсе можно применять в любое время суток. Кроме того, достигнута максимальная эффективность использования вооружения танка за счет установки автомата сопровождения цели в тепловизионном канале прицела, а также за счет уравнивания поисковых возможностей наводчика и командира, что позволяет организовать в системе управления огнем высокоэффективный режим "охотник — стрелок". Машина, помимо всего прочего, получила новый уровень защищенности.

Она имеет новую модульную динамическую защиту, которая позволяет повысить уровень защищенности при действии современных средств поражения и обладает более высокой ремонтопригодностью. Система электромагнитной защиты обеспечивает защиту от мин, оснащенных магнитометрическими взрывателями

корпорация УВЗ

Там также сообщили, что новая 125-мм танковая пушка способна применять все современные типы боеприпасов, а стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка позволяет командиру, находясь внутри танка, вести эффективный огонь с места и с ходу, независимо от основного вооружения.

Т-80БВМ и его перспективы

На форуме "Армия-2017" УВЗ и Минобороны РФ заключили контракт на капремонт с глубокой модернизацией танков Т-80. В корпорации рассказали, что "испытания планируется завершить в начале 2018 года".

Там отметили, что в ходе модернизации на Т-80БВМ улучшены основные боевые качества, такие как огневая мощь, защищенность, подвижность, а также командная управляемость, в результате применения которых танк стал отвечать современным требованиям по всем основным параметрам.

По своим характеристикам машина будет сопоставима с танком Т-72Б3. Государственный контракт на модернизацию танков Т-80БВ к виду Т-80БВМ заключен в 2017 году и носит долгосрочный характер. Объем первой партии — до двух танковых батальонов

корпорация УВЗ

Русский "Терминатор"

Помимо контрактов на модернизацию и поставку танков на "Армии-2017" также было подписано соглашение на поставку боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Боевая машина поддержки танков "Терминатор". Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Как сообщили в УВЗ, этот контракт уже исполняется и "носит долговременный характер". "Первую партию БМПТ планируем передать военным в марте-апреле этого года. Весь контракт завершится в начале 2019 года. Объем поставки носит конфиденциальный характер, но в целом обеспечивает организацию опытно-войсковой эксплуатации данных изделий", — сказали в корпорации.

Выполнение ГОЗ и планы на 2018 год

Предприятия корпорации в 2017 году закрыли все свои обязательства по ключевым изделиям для Минобороны. "В их число вошли танки Т-72Б3 и Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, модернизированные самоходно-артиллерийские установки 2С19М2, самоходные минометы 2С4 "Тюльпан", двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-10ПМ и другое вооружение", — сказали в УВЗ.

Всего, по данным корпорации, предприятия холдинга передали Минобороны более тысячи новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ВВСТ). Было проведено сервисное обслуживание и ремонт в войсках более двух тысяч образцов ВВСТ.

В УВЗ также сообщили, что долгосрочные контракты с Минобороны позволяют загружать производственные мощности и планомерно выполнять мероприятия по техническому и технологическому развитию производства. "В том числе в инициативном порядке за счет собственных инвестиций вести сразу несколько перспективных разработок. Например, боевой машины огневой поддержки и бронетранспортера на базе танка Т-72, двухзвенного гусеничного транспортера-тягача легкой категории ДТ-3ПМ, модернизированной боевой машины пехоты БМП-3 с 57-мм боевым модулем и модернизированного бронетранспортера БТР-80, роботизированных комплексов", — рассказали в корпорации.

В 2018 году УВЗ планирует поставить на производство и наладить поставки в войска современного модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3", БМПТ и танка Т-80БВ с улучшенными боевыми характеристиками, а также модернизированной боевой машины пехоты БМП-1 с 30-мм боевым модулем.

Кроме того, продолжится производство танка Т-72Б3 более глубокой модернизации, самоходно-артиллерийских орудий 2С19М2 "Мста-С", улучшенных 82-мм и 120-мм минометных комплексов на различных шасси, подвижных разведывательных пунктов артиллерии ПРП-4А, 100-мм артиллерийских комплексов надводных кораблей А-190.

Мы продолжим поставлять в войска тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, боевые машины разминирования БМР-3МА и инженерные машины заграждения ИМР-3М, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М и ряд другого современного вооружения

корпорация УВЗ

Там также рассказали, что на завершающей стадии находятся работы по созданию перспективного вооружения. Это три изделия "Армата" на тяжелой унифицированной боевой платформе и три изделия межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ".

"Серьезным направлением станет создание вооружения и техники для арктических бригад. Прежде всего, это разработка и серийное производство изделий на базе "снегоболотоходных" двухзвенных транспортеров тягачей различной массы — от трех до 30 тонн. На их базе совместно с другими российскими предприятиями нам надо создать машины под размещение артиллерийских комплексов и систем противовоздушной обороны в интересах различных родов и видов войск", — заключили в корпорации.

Подготовил Алексей Паньшин