В Приамурье подняли по тревоге соединение связи объединения ВВО
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Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв - РИА Новости. Военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в среду подняты в Приамурье по учебной тревоге, сообщает пресс-служба ВВО.
"К маневрам привлечено около 500 военнослужащих и более 70 единиц автомобильной и специальной техники. Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой готовности", - уточняется в сообщении.
Подразделения связистов на штатной технике передислоцируются на один из полигонов Приамурья. Попутно отрабатываются вопросы организации связи между подвижным пунктом управления и другими абонентами в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
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31.01.2018
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