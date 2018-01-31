В Приамурье подняли по тревоге соединение связи объединения ВВО



Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 янв - РИА Новости. Военнослужащие соединения связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в среду подняты в Приамурье по учебной тревоге, сообщает пресс-служба ВВО.

"К маневрам привлечено около 500 военнослужащих и более 70 единиц автомобильной и специальной техники. Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боевой готовности", - уточняется в сообщении.

Подразделения связистов на штатной технике передислоцируются на один из полигонов Приамурья. Попутно отрабатываются вопросы организации связи между подвижным пунктом управления и другими абонентами в условиях применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.