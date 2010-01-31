Видео: В ДНР впервые показали испытания гибрида гранаты и мины



Минометной снаряд на основе ручной оборонительной гранаты Ф-1.

Источник: rg.ru Минометной снаряд на основе ручной оборонительной гранаты Ф-1.Источник: rg.ru

В ДНР для противостояния ВСУ разработали эффективный минометной снаряд на основе ручной оборонительной гранаты Ф-1. Видео первых испытаний нового оружия появилось в интернете.

Съемки велись летом, однако ролик, подготовленный PolitNavigator News, был выложен на YouTube только сейчас. Как пояснили бойцы ДНР, раньше подобными снарядами, еще не имеющими названия, никто не стрелял.

Устройство для заброса гранат, снабженное вышибным патроном, применяется в 60-милиметровом окопном миномете. Граната Ф-1 вставляется в цилиндрическую емкость устройства, а само устройство – в миномет. После этого выдергивается кольцо, и граната остается во взведенном состоянии.

При выстреле вышибной патрон выбрасывает устройство с гранатой из миномета. В этот момент отбрасывается предохранительная скоба, и граната летит в сторону противника. С учетом времени срабатывания взрывателя, детонация происходит в воздухе, а значит при взрыве вражеские окопы будут засыпаны осколками сверху.

Как показали испытания, дальность полета такой гранато-мины составляет 600-800 метров. Между тем даже подготовленный боец сможет забросить Ф-1 примерно на 50 метров. Кстати, при взрыве такой гранаты может образовываться до 300 осколков, а расчетный радиус поражения ими оценивается в 40-50 метров.

Напомним, ранее оружейники ДНР создали 82-миллиметровый "бесшумный" миномет, оснащенный глушителем.

Руслан Мельников