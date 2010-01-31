Лазер для американского эсминца



Экспериментальный корабельный лазерный комплекс.

Источник: breakingdefense.com Экспериментальный корабельный лазерный комплекс.Источник: breakingdefense.com

Американские вооружённые силы продолжают закупать и тестировать боевые лазеры. Вчера, 29 января, портал navaltoday.com сообщил о том, что командование ВМС США заказало корпорации Lockheed Martin сборку двух лазерных установок общей стоимостью около $150 млн.

Две лазерных установки High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with surveillance system (HELIOS) должны быть поставлены флоту в 2020 году. Одна из них будет установлена на эсминце типа Arleigh Burke, вторая — в наземном испытательном центре. Если лазерные установки удовлетворят требования военных, контракт будет расширен ещё на 9 боевых лазеров (общая сумма составит $942 млн).

По неофициальной информации, мощность двух первых лазерных установок составит от 60 до 150 кВт. При этом в военном ведомстве указывают, что опытные образцы лазерного оружия должны поражать различные объекты, а также "ослеплять" разведывательную аппаратуру на дронах.

Ранее Минобороны США заказало для флота лазерную установку LaWS нового поколения — уже в этом году ею вооружат транспорт-док USS Portland (LPD 27), после чего LaWS пройдёт очередной этап испытаний.