"Каннибализм" добрался до британских ВВС



Истребитель Eurofighter Typhoon.

Источник: eurofighter.com Истребитель Eurofighter Typhoon.Источник: eurofighter.com

Вслед за кораблями Королевского флота британским вооружённым силам придётся "съесть" свои самолёты. Сегодня, 30 января, портал defenseworld.net сообщил о том, что ВВС Великобритании готовятся к "каннибализации" истребителей Eurofighter Typhoon.

Всего в рамках программы Reduce to Produce (RTP) планируется пустить на детали 16 двухместных самолётов Eurofighter Typhoon из состава ВВС Великобритании. Такое решение позволит Минобороны сэкономить ?800 млн (свыше $1 млрд).

В военном ведомстве указывают, что помимо прямой экономии на закупке запчастей, списание самолётов позволит британской армии существенно сэкономить на эксплуатационных расходах 16-ти истребителей. При этом боевые возможности британской авиации снизиться не должны, поскольку армия готовится к приёму на вооружение новых истребителей F-35.

Истребитель четвёртого поколения Eurofighter Typhoon разработан компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году итальянским консорциумом Alenia Aeronautica, британской BAE Systems и европейской корпорацией аэрокосмической промышленности EADS (Airbus Group). Первый полёт истребителя состоялся в 1994 году, а в 2003 году, по достижении полной боевой готовности, началось его серийное производство. На сегодняшний день собрано уже более 500 самолётов Eurofighter Typhoon, которые состоят на вооружение ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Кроме того, подписаны контракты на их поставку в Оман и Кувейт.