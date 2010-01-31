Оборонка под огнем: как запрещают российское оружие



Кремль.

Источник: Sergei Karpukhin/Reuters Кремль.Источник: Sergei Karpukhin/Reuters

Насколько пострадала российская "оборонка" от американских санкций

В рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" Госдепартамент уже может начать вводить новые антироссийские санкции. Ограничениями США будут препятствовать торговле российскими военными и разведывательными разработками. "Газета.Ru" проанализировала, насколько результативными окажутся новые американские контрмеры против отечественного ОПК.

"Эти санкции должны наложить бремя на Россию за ее действия. Ограждая другие государства от покупки российской военной и разведывательной техники, мы лишаем Россию доходов от таких сделок, которые она использовала бы для продолжения своей международной кампании по вредоносному влиянию и дестабилизации", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Новые антироссийские санкции будут направлены против иностранных структур, осуществляющих крупные сделки с оборонным сектором и разведкой РФ.

"В целом же вводимые санкции будут преимущественно адресованы против нероссийских структур, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором", - утверждается в заявлении Госдепартамента.

Россия уже несет потери от несостоявшихся оборонных сделок после вступления в силу закона "О противодействии противникам США посредством санкций", считает Госдеп. "С момента его вступления в силу, по нашим подсчетам, иностранные правительства отказались от запланированных или уже объявленных закупок на несколько миллиардов долларов", - сказала официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Как формируется токсический образ

"Пока трудно сказать, какие сделки в сфере продаж вооружения и военной техники сорваны и насколько велик ущерб, нанесенный Российской Федерации", - сказал "Газете.Ru" главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. По словам эксперта, и Россия, и США присутствуют в критически важных сегментах оружейного рынка, и американцы давно бьют по нашим слабым местам.

Но сказать, что какие-то сделки стараниями американской стороны сорваны, на данном этапе сказать нельзя. Для этого нет никаких признаков, считает Андрей Фролов.

Тем не менее, по словам собеседника "Газеты.Ru", американцы реально и сильно усложняют России жизнь, хотя потеснить Москву с традиционных рынков продажи отечественноговооружения, каковыми, например являются Китай, Индия, Вьетнам и Алжир, Вашингтону будет сложно.

Однако американцы работают по всем тем направлениям, которые приносят Москве прибыль от продаж вооружения и военной техники. И эта игра, по словам Андрея Фролова, на много лет вперед. В частности, всем традиционным покупателям российского оружия предлагается точно такое же, но американское.

Впрочем, какие-то результаты антироссийской деятельности со стороны США в сфере торговли оружием уже налицо. В частности, Россия уже не возит военную технику на такие престижные выставки вооружения и военной техники, каковыми являются "Ле Бурже" во Франции и "Фарнборо" в Великобритании. Англичане уже сказали, что

на одном из крупнейших авиасалонов мира "Фарнборо-2018" российской авиатехники не будет. Они ее туда просто не пустят. Таким образом и формируется токсичный имидж Российской Федерации в сфере торговли оружием.

Потенциальным покупателям отечественного оружия со стороны США предлагается следующий выбор: или они покупают российское оружие с большими для себя рисками, или же американское - чуть дороже, но в комплекте с уверенностью в завтрашнем дне.

"Мир давно уже поделился"

Однако, как полагает Фролов, и в случае приобретения потенциальными покупателями американского вооружения и военной техники существенные риски все же есть. И об этом говорит хотя бы последний случай, когда США отозвали своих специалистов по обслуживанию танков "Абрамс" в Ираке. На месте Ирака в любой момент может оказаться любая страна. Кроме того, неизвестно, какие закладки присутствуют в американском оружии и как оно поведет себя в кризисной ситуации.

Поэтому покупателям надо определяться в каждом конкретном случае - или надежное, хорошо зарекомендовавшее себя в боях российское вооружение без всяких закладок и фокусов, или американское, которое может не выстрелить в самый нужный момент.

Экс-начальник вооружения Министерства обороны РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов пояснил "Газете.Ru", что "мир давно уже поделился". "Америка проиграла глобальное лидерство Китаю, и сейчас стремительными темпами идет переформатирование как мировой политики, так и экономики. Россия во многом является модератором этого процесса, так как никогда не ставит перед собой цель поставить какую-нибудь из стран в зависимое положение. Не ставят подобных целей и наши продажи вооружения и военной техники, поэтому многие в мире хотят иметь с нами дело. Закупки надежного, эффективного и недорогого российского оружия зачастую являются одним из важнейших средств для сохранения государственного суверенитета и национальной идентичности. А уже введенные санкции в отношении российского ОПК во многом отрезвили нашу политическую и экономическую элиту и явились стимулом для развития собственного производства", - подчеркнул Ситнов.

"Соединенные Штаты практикуют предельный прагматизм в своей внешней политике, и к противодействию российским продажам вооружения они будут подходить сугубо избирательно", - рассказал "Газете.Ru" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По словам эксперта, вряд ли США будут осложнять отношения с Индией - традиционным покупателем российского оружия. Эту страну в Вашингтоне рассматривают как противовес стремительно набирающему геополитический вес Китаю.

А вот что касается, к примеру, Катара и Саудовской Аравии, то руководители этих государств еще дважды подумают, покупать им российское оружие или воздержаться. А для этого у Вашингтона всегда найдутся нужные рычаги давления. То есть американские заявления по ограждению других государств от покупки российской военной и разведывательной техники дают широкий простор для весьма конкретных толкований, отмечает Пухов. Или, к примеру, есть страны, в равной степени готовые к покупкам и Су-35, и F-15/16. Однако одно-два искусно созданных Вашингтоном препятствия - и эти государства в конечном итоге решат приобрести американские истребители.

Многие хорошо информированные отечественные эксперты сходятся во мнении, что США не намерены завоевать российскую долю оружейного рынка. Они не ставят перед собой подобной цели. Продажа оружия для США есть продолжение внешней политики, а не извлечение прибыли, как для некоторых других стран. Вашингтон в первую очередь продает вооружение и военную технику союзникам и дружественным странам и вряд ли будет настойчиво стучаться в двери Венесуэлы или Китая с предложениями купить корабли, истребители и танки. Целью Вашингтона является нанесение долговременного вреда российским продажам вооружения и военной техники, создание дыр в российском бюджете, залатать которые при относительно низких ценах на энергоносители будет весьма трудно, сходятся собеседники "Газеты.Ru".

Михаил Ходаренок