Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?



Китайская АПЛ Тип 093.

Источник: militarynewsblog.blogspot.ru Китайская АПЛ Тип 093.Источник: militarynewsblog.blogspot.ru

Американские эксперты заявили, что китайские атомные подводные лодки слишком "шумные". Такой вывод они сделали после того, как в этом месяце в Восточно-Китайском море после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. В течение более сорока часов ее преследовали силы самообороны Японии, не давая подводной лодке оторваться от преследования, сообщает Popular Mechanics

Но эксперты не исключают и того, что это всплытие могло быть акцией проведенной китайцами, чтобы специально показать наличие этих лодок на флоте, так как во время всплытия на ней находился огромный китайский флаг.

В настоящее время на службе Китая находится от шести до 13 атомных субмарин проекта 093 "Шань". Они разрабатывались в Китае для замены устаревшей и сравнительно ненадёжной подводной торпедной лодки класса проекта 091 "Хань". Строительство головного корабля было начато в 2001 году, а в 2015 году как предполагается стапеля покинула последняя лодка этого проекта.

Лодка оснащена новейшим китайским гидроакустическим и торпедным вооружением. Шесть 533-мм торпедных аппаратов расположены в носовой части корабля. Из них можно вести стрельбу торпедами (в том числе новейшими телеуправляемыми, а также имеющими систему самонаведения по кильватерному следу), противокорабельными крылатыми ракетами YJ-8-II (отличающимися от YJ-8 возможностью подводного старта и максимальной дальностью стрельбы, увеличенной до 80 км) и, вероятно, крылатыми ракетами с подводным стартом, предназначенными для поражения наземных целей.

Китайские власти как обычно не прокомментировали инцидент