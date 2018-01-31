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Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?

31.01.2018 Военное обозрение 414 1
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АПЛ Тип 093
Китайская АПЛ Тип 093.
Источник: militarynewsblog.blogspot.ru

Американские эксперты заявили, что китайские атомные подводные лодки слишком "шумные". Такой вывод они сделали после того, как в этом месяце в Восточно-Китайском море после двух суток преследования вынуждена была всплыть китайская атомная подводная лодка. В течение более сорока часов ее преследовали силы самообороны Японии, не давая подводной лодке оторваться от преследования, сообщает Popular Mechanics

Но эксперты не исключают и того, что это всплытие могло быть акцией проведенной китайцами, чтобы специально показать наличие этих лодок на флоте, так как во время всплытия на ней находился огромный китайский флаг.

В настоящее время на службе Китая находится от шести до 13 атомных субмарин проекта 093 "Шань". Они разрабатывались в Китае для замены устаревшей и сравнительно ненадёжной подводной торпедной лодки класса проекта 091 "Хань". Строительство головного корабля было начато в 2001 году, а в 2015 году как предполагается стапеля покинула последняя лодка этого проекта.

Лодка оснащена новейшим китайским гидроакустическим и торпедным вооружением. Шесть 533-мм торпедных аппаратов расположены в носовой части корабля. Из них можно вести стрельбу торпедами (в том числе новейшими телеуправляемыми, а также имеющими систему самонаведения по кильватерному следу), противокорабельными крылатыми ракетами YJ-8-II (отличающимися от YJ-8 возможностью подводного старта и максимальной дальностью стрельбы, увеличенной до 80 км) и, вероятно, крылатыми ракетами с подводным стартом, предназначенными для поражения наземных целей.

Китайские власти как обычно не прокомментировали инцидент
30.01.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Китай
США
Япония

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Alexander
235
№1
31.01.2018 08:10
А, собссна, чего им всплывать-то было? Это ж не дизель, аккумуляторы не сядут. Ушли бы в свои территориальные воды, там бы и всплыли.
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Китайские атомные подлодки оказались слишком шумными?
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