Рогозин: ущерб европейским компаниям от антироссийских санкций США исчисляется сотнями миллиардов долларов
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вице-премьер видит в санкциях и выгоду, так как они привели к импортозамещению и развитию собственных компетенций в РФ
Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Санкции США в отношении России нанесли ущерб европейским компаниям в сотни миллиардов долларов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Ущерб (для европейских производителей, - "ИФ-АВН) исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - сказал журналистам Д.Рогозин, комментируя американские санкции в "оборонке".
Он подчеркнул, что от введения санкций пострадали европейские партнеры, которые потеряли российский рынок и теперь не могут поставлять свои технологии.
"Они (американцы, - "ИФ") просовывают насильно свой собственный товар, лишая европейцев возможности сбыта своего товара на территорию России и мешая нам продавать наш товар в третьих странах. Но это категорически невыгодно европейцам", - сказал Д.Рогозин.
Вице-премьер РФ отметил, что срывы контрактов на поставку в Россию европейских комплектующих для военной техники привели к импортозамещению и развитию собственных компетенций в РФ.
"С точки зрения создания компетенции, которой никогда раньше не было на нашей территории, приобретения технологической независимости - это, конечно, наоборот плюс. Поэтому понимаете, как считать: стакан полупустой или наполовину заполненный. С точки зрения ближней, средней и долгосрочной перспективы нашей страны это выгодно", - заявил Д.Рогозин.
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30.01.2018
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